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Fenerbahçe Sörloth transferinde kararlı! Leipzig'e resmi teklif yapıldı

Fenerbahçe Sörloth transferinde kararlı! Leipzig'e resmi teklif yapıldı

Fenerbahçe, Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'un transferi için kulübü Leipzig'e 10.5 milyon avroluk resmi teklifte bulundu. Alman ekibinin teklife sıcak baktığı öğrenildi.

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Fenerbahçe, Alexander Sörloth için Leipzig'e 2.5 milyon Euro kiralama bedeli, 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ve sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif etmişti. Yapılan görüşmelerde Almanlar bu teklife sıcak bakarken, Sörloth'un adım adım İstanbul'a yaklaştığı bildirildi.

Fenerbahçe, santrfor için yoğun bir mesai harcarken, bir numaralı hedefi olan Alexander Sörloth'ta sıcak gelişmeler yaşandı. 25 yaşındaki Norveçli golcüyü zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Sarı-Lacivertliler, Alman kulübü Leipzig'e 8 milyon Euro ile birlikte bir sonraki satıştan yüzde 30 pay teklifinde bulunmuştu.

Almanlar yumuşadı
Sörloth için kiralama ücreti olarak da 2.5 milyon Euro öneren Fenerbahçe, Leipzig ile bir kez daha masaya oturdu. Yapılan görüşmelerde Almanların teklife sıcak baktığı, transferde önemli mesafe kat edildiği öğrenildi. 

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