'Arife suyuyla yıkadım' deyip Merve Özbey anlattı: Sadece tuvalete gitmek...
'Duman', 'Helal Ettim' şarkılarıyla geniş bir üne kavuşan Merve Özbey açıklamalarıyla olay oldu.
33 yaşındaki Merve Özbey, iş insanı eşi Kenan Koçak ve dört aylık kızı Elif Özüm’le Sabah gazetesinden Merve Yurtyapan'a konuştu. Özbey, hayatı, evliliği ve kızıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Gözlerden uzak yaşayan, mutlu ve huzurlu bir aile oldunuz. Kendi içinizdeki dengeleri nasıl kurdunuz?
Gözlerden uzak yaşamak için bir çabamız yok fakat pandemi ve konserlerin yapılamaması bu duruma sebep oldu. Aile düzenimiz, birbirimizin fikirlerine saygı duymak üzerine kurulu. Birbirimizin fikirlerine çok güveniriz. Evliliğin, birbirimize saygı duyduğumuz sürece yıkılmaz bir kale olacağına inanıyoruz. Sevgi çok önemlidir ama her şeyden önce saygı geliyor.
Bir sanatçıyla iş insanının evliliği nasıl oldu peki?
Bizim uzun zaman öncesinden gelen bir birlikteliğimiz var. Birbirimizin işine saygı duyuyoruz. Eşim, işlerini benim takvimime göre ayarlıyor ve her konserde yanımda oluyor. Her yere birlikte seyahat etmemiz, konserlerde yanımda olduğunu bilmek, kendimi güvende hissetmemi ve keyifli olmamı sağlıyor.
Nasıl bir anne oldunuz? Elif Özüm sizi nasıl değiştirdi?
Nasıl bir anne olduğumla ilgili hiçbir fikrim yok. Tüm benliğimi, eşime ve çocuğuma vermeye çalışıyorum. Daha çok başındayız. Elif daha 4 aylık. Anneliğin en büyük tanımlarından biri, yetersizlik duygusu, ben de o duyguyu yaşıyorum sık sık. Kendimize göre tatlı, bahçeli bir evimiz var. Önceleri, arı ve böcekten çok korkardım. Elif bahçede olunca hiçbir böcekten korkmuyorum. Onunla birlikte her şeyi yeniden keşfediyorum ve öğreniyorum. Onun her gün yeni bir şey yaptığına şahit olmak muhteşem bir durum.