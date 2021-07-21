'Arife suyuyla yıkadım' deyip Merve Özbey anlattı: Sadece tuvalete gitmek...

Nasıl bir anne oldunuz? Elif Özüm sizi nasıl değiştirdi?

Nasıl bir anne olduğumla ilgili hiçbir fikrim yok. Tüm benliğimi, eşime ve çocuğuma vermeye çalışıyorum. Daha çok başındayız. Elif daha 4 aylık. Anneliğin en büyük tanımlarından biri, yetersizlik duygusu, ben de o duyguyu yaşıyorum sık sık. Kendimize göre tatlı, bahçeli bir evimiz var. Önceleri, arı ve böcekten çok korkardım. Elif bahçede olunca hiçbir böcekten korkmuyorum. Onunla birlikte her şeyi yeniden keşfediyorum ve öğreniyorum. Onun her gün yeni bir şey yaptığına şahit olmak muhteşem bir durum.