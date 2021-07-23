BIST 1.352
DOLAR 8,55
EURO 10,08
ALTIN 495,40
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nı havadan inceledi

Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nı havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanını havadan inceledi, bilgi aldı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana gelen Rize ve Artvin'e giderek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan, sel bölgesinin ardından Pazar ilçesinde inşası süren Rize-Artvin Havalimanını havadan inceledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanı hakkında bilgilendirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Sörloth transferinde kararlı! Leipzig'e resmi teklif yapıldı
Fenerbahçe Sörloth transferinde kararlı! Leipzig'e resmi teklif yapıldı
Dışişleri Bakanlığından BMGK'ye 'Maraş' tepkisi: Tümüyle reddediyoruz!
Dışişleri Bakanlığından BMGK'ye 'Maraş' tepkisi: Tümüyle reddediyoruz!
Ankara'da tıp öğrencisi Onur Eker'in ölümünde ilk şüphe! Ayrıntılar ortaya çıkıyor
Ankara'da tıp öğrencisi Onur Eker'in ölümünde ilk şüphe! Ayrıntılar ortaya çıkıyor
Habertürk'ten İletişim Başkanlığı'na yanıt: Özür gerektirecek bir durum yok
Habertürk'ten İletişim Başkanlığı'na yanıt: Özür gerektirecek bir durum yok
Galatasaray, Alexandru Cidaldau'yu resmen açıkladı! KAP bildirisi: Görüşmeler başladı
Galatasaray, Alexandru Cidaldau'yu resmen açıkladı! KAP bildirisi: Görüşmeler başladı
Almanya'da yeni Covid-19 testlerinde korkutucu oran: Yüzde 84'e çıktı
Almanya'da yeni Covid-19 testlerinde korkutucu oran: Yüzde 84'e çıktı
Beşiktaş, Ghezzal'in transferinde mutlu sona ulaştı! 3+1 yıllık anlaşma
Beşiktaş, Ghezzal'in transferinde mutlu sona ulaştı! 3+1 yıllık anlaşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak sahiplerine ödemeler en kısa zamanda yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak sahiplerine ödemeler en kısa zamanda yapılacak
Komedi filmi gibi! Çöp zannedip hepsini topladı bisikletçiler kayboldu
Komedi filmi gibi! Çöp zannedip hepsini topladı bisikletçiler kayboldu
Mersin'de pikap köprüden uçtu baba- kız yaşamını yitirdi anne ağır yaralı
Mersin'de pikap köprüden uçtu baba- kız yaşamını yitirdi anne ağır yaralı