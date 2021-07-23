Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nı havadan inceledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanını havadan inceledi, bilgi aldı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana gelen Rize ve Artvin'e giderek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Erdoğan, sel bölgesinin ardından Pazar ilçesinde inşası süren Rize-Artvin Havalimanını havadan inceledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanı hakkında bilgilendirdi.