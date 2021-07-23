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Usta oyuncu Levent Aykul Antalya'daki yazlık evinde ölü bulundu

Usta oyuncu Levent Aykul Antalya'daki yazlık evinde ölü bulundu

Film San Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan oyuncu Levent Aykul, bayram için gittiği Antalya Kemer’deki yazlık evinde ölü bulundu.

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Oyuncu Levent Aykul Kemer'de aynı sokakta yaşayan halasının telefonlarına cevap vermemesi üzerine çağrılan jandarma ekibiyle girilen evinde, cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olay sonrası Aykul'un cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

Levent Aykul nereli, kaç yaşındaydı?
1960 yılında dünyaya gelen Levent Aykul, İstanbul doğumludur. Levent Aykul, Sabit Kanca, 18'ler Takımı, Koğuş Akademisi gibi yapımlarda rol almıştır.

61 yaşındaki Aytul, Papaz misyoner ve Casus karakterlerine başarılı bir şekilde canlandırmasıyla da hayat vermesiyle de bilinen sanatçıydı.

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