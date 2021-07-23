Galatasaray'ın transfer gecesi! Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Aanholt KAP'a bildirildi

Galatasaray, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, ve Patrick Van Aanholt'u kadrosuna katıyor. Kulüpten yapılan KAP bildirilerinde, her üç oyuncunun kulüpleriyle görüşmelerin başladığı duyuruldu.

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Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır. denildi.

Sacha Boey de Aslan oluyor

Cicaldau'yu duyurduktan bir süre sonra Galatasaray, bir KAP bildirisi daha gerçekleştirdi. 2000 bin doğumlu Sacha Boey'in transferi için kulübü Stade Rennais FC ile resmi görüşmelere başlandığı bildirildi.

Sağ bek Sacha Boey

Sarı-Kırmızılılarda açıklanan bir isim de Hollanda milli takım oyuncusu Patrick Van Aanholt oldu. KAP bildirisinde 'Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Sol bek Patrick Van Aanholt

"Cicaldau 5 yıllık imzalayacak"

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından Alexandru Cicaldau'nun menajeri Giovani Becali, Rumen basınına yaptığı açıklamada, "Cicaldau, %100 Galatasaray'da! Bu akşam ayrılıyor ve 5 yıllık sözleşme imzalayacak" dedi.

"6 milyon Euro" iddiası

Romanya Futbol Ligi'nin eski başkanı Mitica Dragomir, bir televizyon programında yaptığı açıklamada Galatasaray'ın 24 yaşındaki Alexandru Cicaldau için kulübü Universitatea Craiova ile 6 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 pay karşılığı anlaşmaya vardığını söylemişti.

Merkez orta saha Alexandru Cicaldau

2018'den bu yana Universitatea Craiova forması giyen Alexandru Cicaldau, Gheorghe Hagi'nin akademisinden yetişmişti. Takımında 129 maçta 33 gol ve 21 asist kaydeden 10 numaranın 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.