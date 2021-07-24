MasterChef Somer Sivrioğlu Bodrum ve Alaçatı'daki fiyatları anlattı: Abartılacak bir şey yok

MasterChef Somer Sivrioğlu Bodrum ve Alaçatı'daki fahiş restoran fiyatlarıyla ilgili "Bazı ürünlerde az bile kâr marjı koyduklarını düşünüyorum" dedi.

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Bodrum ve Alaçatı'daki restoranlar her tatil sezonunda tartışılan fiyatlarıyla gündeme geliyor. 200 liralık lahmacun ve 1000 TL'lik su şişesiyle konuşulan mekanlarla ilgili TV8'in sevilen yemek yarışması Masterşef'in jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, konuştu.

Hürriyet gazetesine röportaj veren Sivrioğlu, Onur Baştürk'ün "Restoranlar fiyat dengesinin dozunu sence bu yıl biraz kaçırdı mı? Yoksa bu maliyetlere bu fiyatlar normal mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yurt dışında daha çoklarını ödüyoruz"

"Bu sene hem pandemiden dolayı sezonun kısa olması hem mal sahiplerinin inanılmaz kiralar istemesi, bir de ürünün hiç olmaması fiyatları çok etkiledi.

Ben bayramda Alaçatı’daydım. Balıkhaline gidip oradaki malzemelere baktım. Malzeme yoktu. Olan malzemenin de fiyatı inanılmazdı! O yüzden ben özellikle balık yediğinizde fiyatların çok da abartıldığını düşünmüyorum.

Bazı malzemeleri içeren ürünlerde, mesela pizza gibi, fiyatların abartıldığını düşünmüyorum. Bir de sezon çok kısa. Bu sebeplerle ben meslektaşlarımı kınayamam.

Bazı ürünlerde az bile kâr marjı koyduklarını düşünüyorum.