Bodrum 2021 lahmacun fiyatını solladı! 'Utanmadan suya 1000 tl yazmışlar'

Bodrum'da özellikle pahalı fiyatlarıyla bilinen bir restoran, 'pahalının da pahalısı' denilecek bir hesap çıkardı. 26 bin liralık fiş kesti! Muğla'nın tatil gözdesi Bodrum Göltürkbükü'nde işletilen bu restoran hakkında sosyal medya kullanıcıları 'Ne yenilip içilmiş olabilir de 26 bin lira tutabilir' yorumu yaptı. Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün, Bodrum'daki yüksek fiyatlara tepki gösterdiği yazısında "Her şeye 'Tamam' derim ama 8 litrelik bir suya yazılan 960 TL'ye asla 'Tamam' demem. Diyemem. Siz de demeyin" ifadesini kullandı.