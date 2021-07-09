Bodrum 2021 lahmacun fiyatını solladı! 'Utanmadan suya 1000 tl yazmışlar'
BODRUM'da lahmacun fiyatı 'bu yazın yine en çok konuşulanı olacak' derken ünlü bir restoranda 8 adet 33 ml'lik suya 1000 tl hesap yazılması sosyal medyada deprem etkisi yarattı. Hürriyet yazarı Ün, bu fiyatları eleştirdiği yazısında 'Hiç utanmadan bu fiyatı yazmışlar' dedi.
Bodrum'da özellikle pahalı fiyatlarıyla bilinen bir restoran, 'pahalının da pahalısı' denilecek bir hesap çıkardı. 26 bin liralık fiş kesti! Muğla'nın tatil gözdesi Bodrum Göltürkbükü'nde işletilen bu restoran hakkında sosyal medya kullanıcıları 'Ne yenilip içilmiş olabilir de 26 bin lira tutabilir' yorumu yaptı. Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün, Bodrum'daki yüksek fiyatlara tepki gösterdiği yazısında "Her şeye 'Tamam' derim ama 8 litrelik bir suya yazılan 960 TL'ye asla 'Tamam' demem. Diyemem. Siz de demeyin" ifadesini kullandı.
Küçücük suyun tanesine 40 TL yazmışlar
Sözlerine "Lahmacun fiyatlarını kabullendik. Dedik ki serbest piyasa. Hamburger fiyatlarını gördük. Tamam dedik. Herhalde talep var. Bazı balık restoranlarında neredeyse 'euro' üzerinden hesap gelmeye başladı. Ama ona da eyvallah dedik. Herhalde denizlerimizde bu yıl balık yok" diye başlayan Ün şöyle devam etti:
"Ama su bu, su! Bildiğimiz su! Hem de 0.33’lük. Tanesine 40 TL yazmışlar. Hiç utanmamışlar. Hiç çekinmemişler" ifadesini kullandı.
Bu hesap nasıl ortaya çıktı?
Sosyal medyada dolaşan bu hesap pusulası tartışmalara yol açmış, sosyal medya kullanıcıları hesaptaki harcamaları görünce '26 bin liraye ne yiyip içtiniz' şeklinde yorumlarla isyan etmişti!