Ürdün Kralı 2. Abdullah ABD Genelkurmay Başkanı ile savunma ve güvenlik iş birliğini ele aldı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik alanında stratejik ortaklığı geliştirmenin yollarını görüştü.

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Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Washington'daki temasları çerçevesinde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasında başta savunma ve güvenlik alanlarında olmak üzere stratejik ortaklığı geliştirmenin yollarının yanı sıra terörle mücadelede uluslararası çabalar ele alındı.

Resmi ziyaret kapsamında ABD'de bulunan Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Joe Biden, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yanı sıra bazı yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.