BIST 1.352
DOLAR 8,55
EURO 10,07
ALTIN 495,47
HABER /  DÜNYA

Ürdün Kralı 2. Abdullah ABD Genelkurmay Başkanı ile savunma ve güvenlik iş birliğini ele aldı

Ürdün Kralı 2. Abdullah ABD Genelkurmay Başkanı ile savunma ve güvenlik iş birliğini ele aldı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik alanında stratejik ortaklığı geliştirmenin yollarını görüştü.

Abone ol

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Washington'daki temasları çerçevesinde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasında başta savunma ve güvenlik alanlarında olmak üzere stratejik ortaklığı geliştirmenin yollarının yanı sıra terörle mücadelede uluslararası çabalar ele alındı.

Resmi ziyaret kapsamında ABD'de bulunan Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Joe Biden, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yanı sıra bazı yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şile’de denizde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Şile’de denizde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Türkiye'de üretildi, dünyaya ihraç edildi! 6 ayda 1.2 milyar dolar para geldi
Türkiye'de üretildi, dünyaya ihraç edildi! 6 ayda 1.2 milyar dolar para geldi
Yunanistan'da "Rafale" fiyaskosu! Üçte biri tükenmiş
Yunanistan'da "Rafale" fiyaskosu! Üçte biri tükenmiş
Selvi Kılıçdaroğlu eşini anlattı: 40 sene sonra bamyayı sevdiğini öğrendim
Selvi Kılıçdaroğlu eşini anlattı: 40 sene sonra bamyayı sevdiğini öğrendim
TEM Otoyolu Bolu Dağı’nda zincirleme kaza: 5 yaralı
TEM Otoyolu Bolu Dağı’nda zincirleme kaza: 5 yaralı
Fransa’da okuduğu ayet 'cumhuriyet değerlerine aykırı' görülen imamın görevine son verildi
Fransa’da okuduğu ayet 'cumhuriyet değerlerine aykırı' görülen imamın görevine son verildi
Filipinler'in güneyinde 6,7 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in güneyinde 6,7 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter Rize limanına zorunlu iniş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter Rize limanına zorunlu iniş yaptı
Pegasus pilotu Doğan Susin kalp krizinden hayatını kaybetti
Pegasus pilotu Doğan Susin kalp krizinden hayatını kaybetti
Galatasaray'ın transfer gecesi! Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Aanholt KAP'a bildirildi
Galatasaray'ın transfer gecesi! Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Aanholt KAP'a bildirildi