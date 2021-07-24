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Medya dünyasının acı günü! Usta gazeteci Yaşar Güngör hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Medya dünyasının acı günü! Usta gazeteci Yaşar Güngör hayatını kaybetti

Basın Şeref Kartı sahibi gazeteci Yaşar Güngör dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

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Basın Şeref Kartı sahibi gazeteci Yaşar Güngör tedavi gördüğü İbni Sina Hastanesi’nde dün akşam saatlerinde vefat etti. Güngör'ün cenazesi bugün saat 15.00’te Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

1936 doğumlu olan Güngör, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde okurken gazeteciliğe başladı. Sorbonne Üniversitesi’nde doktora yapan Güngör, uzun yıllar pek çok gazete ve ajansta muhabir, yazar ve yönetici olarak çalıştı. Son görev yeri olan Akdeniz Haber Ajansı Genel Yayın Müdürlüğü’nden sonra 15 yıl TİSK Basın Müşaviri olarak hizmetinin ardından emekli olmuştu.

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