Fransa’da son 24 saatte 19 bin 561 yeni vaka

FRANSA’da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 561 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 953 bin 71'e ulaştı.

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Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı yeniden 20 binin altına düştü. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 bin 561 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 953 bin 71'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 29 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 587’e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 872'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 6 bin 802 kişi hastanelerde tedavi görüyor.