BIST 1.352
DOLAR 8,55
EURO 10,07
ALTIN 495,47
HABER /  DÜNYA

Fransa’da son 24 saatte 19 bin 561 yeni vaka

Fransa’da son 24 saatte 19 bin 561 yeni vaka

FRANSA’da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 561 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 953 bin 71'e ulaştı.

Abone ol

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı yeniden 20 binin altına düştü. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 bin 561 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 953 bin 71'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 29 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 587’e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 872'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 6 bin 802 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ömer Çelik'ten Maraş kararını kınayan BM Güvenlik Konseyi'ne tepki
Ömer Çelik'ten Maraş kararını kınayan BM Güvenlik Konseyi'ne tepki
MASAK devreye girdi! 100 milyon liralık kripto para bloke edildi
MASAK devreye girdi! 100 milyon liralık kripto para bloke edildi
Ahmet Hakan: Erdoğan'ın programının binde birini icra etsem ayakta uyurum
Ahmet Hakan: Erdoğan'ın programının binde birini icra etsem ayakta uyurum
Ürdün Kralı 2. Abdullah ABD Genelkurmay Başkanı ile savunma ve güvenlik iş birliğini ele aldı
Ürdün Kralı 2. Abdullah ABD Genelkurmay Başkanı ile savunma ve güvenlik iş birliğini ele aldı
Türkiye'de üretildi, dünyaya ihraç edildi! 6 ayda 1.2 milyar dolar para geldi
Türkiye'de üretildi, dünyaya ihraç edildi! 6 ayda 1.2 milyar dolar para geldi
ABD'de kayıt dışı lobicilik yapmakla suçlanan Barrack, 250 milyon dolar kefaletle serbest kaldı
ABD'de kayıt dışı lobicilik yapmakla suçlanan Barrack, 250 milyon dolar kefaletle serbest kaldı
Yunanistan'da "Rafale" fiyaskosu! Üçte biri tükenmiş
Yunanistan'da "Rafale" fiyaskosu! Üçte biri tükenmiş
Selvi Kılıçdaroğlu eşini anlattı: 40 sene sonra bamyayı sevdiğini öğrendim
Selvi Kılıçdaroğlu eşini anlattı: 40 sene sonra bamyayı sevdiğini öğrendim
MasterChef Somer Sivrioğlu Bodrum ve Alaçatı'daki fiyatları anlattı: Abartılacak bir şey yok
MasterChef Somer Sivrioğlu Bodrum ve Alaçatı'daki fiyatları anlattı: Abartılacak bir şey yok
TEM Otoyolu Bolu Dağı’nda zincirleme kaza: 5 yaralı
TEM Otoyolu Bolu Dağı’nda zincirleme kaza: 5 yaralı