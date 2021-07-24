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Kandıra’da 3 plaj hariç denize girmek yine yasaklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kandıra’da 3 plaj hariç denize girmek yine yasaklandı

Kocaeli’nin gözde turizm merkezlerinden olan Kandıra’da olumsuz hava şartları nedeniyle Kumcağız, Kerpe ve Kovanağzı Plajları haricindeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

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Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı olan Kandıra ilçesinde denize girmek yasaklandı.

Geçtiğimiz haftadan itibaren çok sayıda boğulma vakasına sebep olan kötü hava şartları sebebiyle Kandıra Kaymakamlığı tarafından bazı bölgelerde denize girmek yasaklanmıştı.

Olumsuz hava koşullarının devam ettiği Kandıra Sahillerinde bugün için Kumcağız, Kerpe ve Kovanağzı plajları haricindeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Şile'de denize girme yasağı uzatıldı

Şiddetli rüzgar, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle boğulma vakalarının yaşandığı Şile’de denize girmek bugün de yasaklandı. 

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yarın rüzgarın kuzey doğudan 3-5 şiddetinde, yer yer 4-6 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2,5 metre olacağının hava deniz raporlarıyla bildirildiği aktarıldı.

Açıklamada, “25 Temmuz Pazar günü hava/deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevlilerimiz tarafından takip edilecek deniz durumuna göre bilahare değerlendirme yapılacaktır” denildi.

4 kişi boğulmuştu

Öte yandan geçtiğimiz Perşembe günü Ayazma Plajı ve Kızılcaköy Plajı’nda denize giren 5 kişi dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu. 1 kişi sağ kurtarılırken, 2 gün boyunca süren arama çalışmaları sonucunda 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

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