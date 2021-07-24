Türkiye'deki iPhone sahipleri bu sabah gelen mesajla panikledi

Türkiye'de milyonlarca iPhone kullanıcısının telefonuna arka arkaya gelen acil durum uyarısı mesajları herkesi paniğe sürükledi.

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iPhone'lara arka arkaya gelen acil durum mesajları herkesi şaşkına çevirdi. Milyonlarca iPhone sahibi telefonlarına arka arkaya gelen mesajlara baktığında neye uğradığını şaşırdı.

Acı bir sesle uyarı yaparak gelen acil durum uyarısı başlıklı mesajlarda "Evde Kal Türkiye" yazıyordu ve test bildirimi diye belirtiliyordu. Telefonların ekranında arka arkaya gelen bu mesajları gören vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

Bildirim sesi seviyesi rahatsız etti

Kimi kullanıcılar bildirim sesiyle kimileri yerinden zıpladığını söyledi. Kullanıcılar, "telefondan böyle bir sesin çıkabileceğini bilmiyordum. nasıl bir frekans seçmişlerse kulaklarım hala çınlıyor #evdekaltürkiye" diye yazdı.

Birçok kullanıcı deneyimlerini twitter'da paylaştı. Şaşırıcı bu durum Twitter'da TT listesinin ilk sırasına oturdu.

"Evde Kal Türkiye" acil durum uyarısı nasıl kapatılır?

Mesajda tamama tıklayın, ayarlara girin. Bildirim ayarlarına girip. Acil durum yayınlarından acil durum uyarılarındaki tick işaretini kaldırın.

Acil durum uyarıları nedir?

iPhone ve Apple Watch'larda acil durum, hükûmet ve kamu güvenliği uyarıları gönderilebiliyor. Apple, acil durum uyarılarının nasıl aktif hâle getirilebileceğini şöyle açıklıyor:

"Bir hükümet uyarısı aldığınızda alarma benzer özel bir ses duyarsınız. Bu uyarıları açmak veya kapatmak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin:

Ayarlar > Bildirimler'e gidin.

Ekranın en alt kısmına kaydırın.

Hükümet Uyarıları'nın altında, ilgili uyarı türünü açın veya kapatın.*"