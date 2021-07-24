BIST 1.352
DOLAR 8,55
EURO 10,07
ALTIN 495,47
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Türkiye'deki iPhone sahipleri bu sabah gelen mesajla panikledi

Türkiye'de milyonlarca iPhone kullanıcısının telefonuna arka arkaya gelen acil durum uyarısı mesajları herkesi paniğe sürükledi.

Abone ol

iPhone'lara arka arkaya gelen acil durum mesajları herkesi şaşkına çevirdi. Milyonlarca iPhone sahibi telefonlarına arka arkaya gelen mesajlara baktığında neye uğradığını şaşırdı.

Acı bir sesle uyarı yaparak gelen acil durum uyarısı başlıklı mesajlarda "Evde Kal Türkiye" yazıyordu ve test bildirimi diye belirtiliyordu. Telefonların ekranında arka arkaya gelen bu mesajları gören vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

Bildirim sesi seviyesi rahatsız etti

Kimi kullanıcılar bildirim sesiyle kimileri yerinden zıpladığını söyledi. Kullanıcılar, "telefondan böyle bir sesin çıkabileceğini bilmiyordum. nasıl bir frekans seçmişlerse kulaklarım hala çınlıyor #evdekaltürkiye" diye yazdı.

Birçok kullanıcı deneyimlerini twitter'da paylaştı. Şaşırıcı bu durum Twitter'da TT listesinin ilk sırasına oturdu.

"Evde Kal Türkiye" acil durum uyarısı nasıl kapatılır?

Mesajda tamama tıklayın, ayarlara girin. Bildirim ayarlarına girip. Acil durum yayınlarından acil durum uyarılarındaki tick işaretini kaldırın.

Acil durum uyarıları nedir?

iPhone ve Apple Watch'larda acil durum, hükûmet ve kamu güvenliği uyarıları gönderilebiliyor. Apple, acil durum uyarılarının nasıl aktif hâle getirilebileceğini şöyle açıklıyor:

"Bir hükümet uyarısı aldığınızda alarma benzer özel bir ses duyarsınız. Bu uyarıları açmak veya kapatmak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin:

Ayarlar > Bildirimler'e gidin.
Ekranın en alt kısmına kaydırın.
Hükümet Uyarıları'nın altında, ilgili uyarı türünü açın veya kapatın.*"

ÖNCEKİ HABERLER
Kandıra’da 3 plaj hariç denize girmek yine yasaklandı
Kandıra’da 3 plaj hariç denize girmek yine yasaklandı
Fransa’da son 24 saatte 19 bin 561 yeni vaka
Fransa’da son 24 saatte 19 bin 561 yeni vaka
MASAK devreye girdi! 100 milyon liralık kripto para bloke edildi
MASAK devreye girdi! 100 milyon liralık kripto para bloke edildi
Uludağ'da odun toplamaya gitti bir daha haber alınamadı
Uludağ'da odun toplamaya gitti bir daha haber alınamadı
Ürdün Kralı 2. Abdullah ABD Genelkurmay Başkanı ile savunma ve güvenlik iş birliğini ele aldı
Ürdün Kralı 2. Abdullah ABD Genelkurmay Başkanı ile savunma ve güvenlik iş birliğini ele aldı
Şile’de denizde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Şile’de denizde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Türkiye'de üretildi, dünyaya ihraç edildi! 6 ayda 1.2 milyar dolar para geldi
Türkiye'de üretildi, dünyaya ihraç edildi! 6 ayda 1.2 milyar dolar para geldi
ABD'de kayıt dışı lobicilik yapmakla suçlanan Barrack, 250 milyon dolar kefaletle serbest kaldı
ABD'de kayıt dışı lobicilik yapmakla suçlanan Barrack, 250 milyon dolar kefaletle serbest kaldı
Yunanistan'da "Rafale" fiyaskosu! Üçte biri tükenmiş
Yunanistan'da "Rafale" fiyaskosu! Üçte biri tükenmiş
Selvi Kılıçdaroğlu eşini anlattı: 40 sene sonra bamyayı sevdiğini öğrendim
Selvi Kılıçdaroğlu eşini anlattı: 40 sene sonra bamyayı sevdiğini öğrendim