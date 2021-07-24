13 milyar bütçesi olan Diyanet İşleri Başkanlığı ödeneğinin artırılmasını istedi

Diyanet İşleri Başkanlığı, din görevlilerinin halka tam olarak ulaşamadığını öne sürerek bu konuda yeni önlemler alınmasını istedi. Özellikle büyük kentlerdeki site tarzı yapıların etrafında Kuran kursu açılması gerektiği savunuldu.

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Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre 2021 için 13 milyar lira bütçe ayrılan Diyanet, "Kurum bütçesinin her yıl yaklaşık yüzde 96-97'si personel giderlerinden oluşmakta, yüzde 3-4'ü ile hizmetler icra edilmektedir. Yurt içi ve yurt dışında geniş bir coğrafyada yasal görevlerimizi tam anlamıyla ifa edebilmemiz için, personel gideri dışındaki cari giderler ve yatırım ödeneğinin artırılması gerekmektedir" dedi.

Raporda, mezra gibi nüfusun çok az olduğu yerlere de din görevlisi görevlendirilmesi istendi. Konuyla ilgili "Köy ve mezralarda da din görevlisi bulunması zorunludur. Zira ezan okunması, namaz kılınması, Kuran okunması, düğün, sünnet, cenaze gibi durumlarda din hizmetleri halkın temel ihtiyaç mesabesinde talep ettiği bir hizmet olduğu için burada maliyet hesabı yapılmamaktadır" denildi.

Ayrıca söz konusu raporda hastane, hapishane, öğrenci yurtları, yaşlı, kadın ve çocuk sığınma evlerindeki Diyanet personelinin de artırılması gerektiği savunuldu.