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İBB'nin Hamidiye Çeşmesi restorasyonu görenleri şoke etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İBB'nin Hamidiye Çeşmesi restorasyonu görenleri şoke etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Yıldız’da bulunan Hamidiye Çeşmesi’nde restorasyon çalışması sonunda orijinalinde bulunan 2’nci Abdülhamid Han’ın tuğrası yenilemedi. Sultan 2’inci Abdülhamid’in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, “bunun adı ecdadımıza ve tarihimize düşmanlıktır” açıklamasında bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Koruma Daire Başkanlığı, Beşiktaş Yıldız'da bulunan Hamdiye Çeşmesi için restorasyonunu tamamladı.

Gezi eylemlerinde kazınmıştı

1902 yılında Sultan 2'nci Abdülhamid tarafından Hamdiye Su kaynağı üzerindeki güzergahta yaptırılan çeşme 2013 yılında Vandallar tarafından tahrip edildi. Çeşme üzerinde bulunan Abdülhamid Han tuğrası da vandallar tarafından kazındı.

Aslın uygun restore edilmedi

İBB Kültür Varlıklarını Koruma Daire Başkanlığı Çeşmenin restorasyon çalışmalarını temmuz ayının başında tamamlandı. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında ise ortaya şok eden görüntüler çıktı. Çeşmenin üst kısmında Osmanlıca Hamidiye Çeşmesi yazıyor, ancak orta kısmında üst tarafında bulunan 2nci Abdülhamid Han'ın tuğrasını yenilenmediği görüldü. Aslına uygun olarak düzenlenmeyen restorasyon çalışması tepki topladı.

“Ecdadımıza ve tarihimize düşmanlıktır”

Yapılan restorasyon çalışması ile ilgili Sultan 2’inci Abdülhamid’in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Koruma Daire Başkanlığı, Beşiktaş Yıldız'da bulunan dedem Sultan Abdülhamid Han Hz'nin 1902 yılında yaptırmış olduğu Hamdiye Çeşmesinin üzerinde bulunan Tuğrasını restorasyon bahanesiyle kazıttığı ortaya çıktı. Bunun adı barbarlıktır, bunun adı vandallıktır, bunun adı ecdadımıza ve tarihimize düşmanlıktır. Yetkililerden bunun hesabının kanun nezaretinde ağır bir şekilde sorulmasını kamuoyu ve Osmanoğlu ailesi adına talep ediyorum. Sizin gücünüz ancak taşlardan dedemintuğrasını silmeye yeter, bu necip milletin yüreğinden dedemin sevgisini silmeye asla ve kat-a yetmez” şeklinde yazılı açıklamada bulundu.

İşte orjinal hali

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