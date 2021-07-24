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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Artvin'de selde kaybolan kişinin ailesini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Artvin'de selde kaybolan kişinin ailesini ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin'in Murgul ilçesinde selde kaybolan Serdar Yiğit'in ailesine ziyarette bulundu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin ve Rize’de yaşanan sel felaketinin ardından bölgede incelemelerini aralıksız sürdürüyor.

Bakan Karaismailoğlu, Murgul'da iki gün önce etkili olan şiddetli yağışa bağlı meydana gelen selde kaybolan Yiğit'in (42) ailesinin yaşadığı Kabaca köyüne geldi.

Baba Ekrem Yiğit ile görüşen Karaismailoğlu, Serdar Yiğit'e en kısa sürede ulaşmak için çabaladıklarını söyledi.

Yiğit'in nişanlısı Ayşe Yıldırım'la da görüşen Karaismailoğlu, "Nişanlımı bulun." diyerek gözyaşı döken Yıldırım'ı teselli etti.

Daha sonra Murgul Çayı'nın Civanköy mevkisinde AFAD, JAK ve diğer ekiplerce sürdürülen arama kurtarma çalışmalarını takip eden Bakan Karaismailoğlu, ekiplerin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kamyon şoförü Serdar Yiğit'in, eylül ayında düğün yapacağı öğrenildi.

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