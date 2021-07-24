Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılmasının 1’inci yıl dönümünde yayınladığı mesajda "Bu ulu mabedin kubbelerinden ezan sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak" ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Erdoğan, yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazının görüntülerinin de yer aldığı videolu paylaşımda bulundu. Paylaşımda Ayasofya'nın açılmasıyla ilgili vatandaşların görüşleri de yer aldı.

"Ezan sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak"

Erdoğan yayınladığı mesajda "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun… İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak…" dedi.