Ayasofya'dan etkilenen Ukraynalı Yevheniya şahadet getirip Müslüman oldu

"Son yıllarda İslam'a karşı kalbimde bir sevgi oluştu. Her sabah ezan sesiyle uyanmam, ramazanda insanların oruç tutarak iyilik ve güzellikler sunması, dünyanın gözbebeği Ayasofya... Tüm bunlar beni çok etkiledi. Bana hediye edilen Türkçe-Rusça Kur'an-ı Kerim ve İlmihali okuyarak İslam'ı daha iyi tanımaya çalışacağım. Müslüman olduğum için içimi bir huzur kapladı. Hayranı olduğum Ayasofya'da Müslüman olmaktan büyük mutluluk duydum." dedi.