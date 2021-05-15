Ayasofya'dan etkilenen Ukraynalı Yevheniya şahadet getirip Müslüman oldu
UKRAYNA'daki iç savaştan kaçarak 7 yıl önce Türkiye'de bulunan kızının yanına yerleşen 82 yaşındaki Yevheniya Babenko, Ayasofya'dan ve Türkler'in kendisine gösterdiği sevgi, saygı ve hürmetten dolayı Müslüman oldu.
İstanbul'da 87 yıl sonra ibadete açılan ve ilk kez Ramazan ayının yaşandığı Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Bayram Arefesinde bir Müslümanlığa geçişe daha ev sahipliği yaptı. Ayasofya Camisi Müezzini İbrahim Çoban'ın rehberliğinde düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirip Müslüman olan Babenko unları söyledi:
"Son yıllarda İslam'a karşı kalbimde bir sevgi oluştu. Her sabah ezan sesiyle uyanmam, ramazanda insanların oruç tutarak iyilik ve güzellikler sunması, dünyanın gözbebeği Ayasofya... Tüm bunlar beni çok etkiledi. Bana hediye edilen Türkçe-Rusça Kur'an-ı Kerim ve İlmihali okuyarak İslam'ı daha iyi tanımaya çalışacağım. Müslüman olduğum için içimi bir huzur kapladı. Hayranı olduğum Ayasofya'da Müslüman olmaktan büyük mutluluk duydum." dedi.
Ukrayna'nın Donetsk şehrinde yaşayan ve 7 yıl önce yaşanan iç savaştan dolayı yaşadığı şehri terk edip İstanbul'da kızı Viktoriya Kaya'nın yanında yaşamaya başlayan 82 yaşındaki Ukraynalı Yevheniya Babenko 87 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nden etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.
Bir Türkle evlenerek Müslüman olan kızı Viktoriya Kaya ve torunu Melisa Kaya ile birlikte 87 yıl sonra geçtiğimiz yıl ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nden etkilenerek Müslüman olmak istedi.