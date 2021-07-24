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'Herkesten saklıyor' deyip acı olayı duyurdu! Ünlü sanatçı Tüdanya'dan kötü haber

'Herkesten saklıyor' deyip acı olayı duyurdu! Ünlü sanatçı Tüdanya'dan kötü haber

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, arabesk müzik sanatçısı Tüdanya'nın gırtlak kanseri olduğunu ve gırtlağının alındığını duyurdu.

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"Tek Geçim Kaynağı Olan Sesini Kaybetti" yazısında, Tüdanya'nın artık konuşamadığını ve sesini kaybettiğini de açıklayan Onur Akay, sanat camiasına seslenerek Tüdanya için yardım çağrısında bulundu. Akay, yazısında "Bir döneme milyonlarca satan albümleri ve sahne programları ile damga vuran arabesk şarkıcısı Tüdanya, maalesef gırtlak kanseri oldu ve gırtlağı alındı. 5 aydır Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yatan Tüdanya, artık konuşamıyor ve maalesef tek geçim kaynağı olan sesini de kaybetti." ifadelerini kullandı.

"Bir şarkıcının yaşayacağı en acı olayı yaşayan Tüdanya, bu durumunu herkesten saklıyor" diyen Akay "Maddi zorluklar içinde ve ağır psikolojik ilaçlar kullanıyor. Ona mutlaka yardım eli uzatılması, sanatçı dostlarının yardım konseri düzenleyerek onun için sahneye çıkması ve Tüdanya'ya acil moral verilmesi gerekiyor. Allah yardımcısı olsun, şifa versin inşallah" dedi.

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