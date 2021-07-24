TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerle halı saha maçı yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla halı saha maçı yaptı.

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İlçedeki bir halı sahada dün gece gerçekleştirilen karşılaşmada Çorlu Gazeteciler Derneği üyelerinin yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan da yer aldı.

Her iki yarıda da sahada yer alarak 2 gol atan Şentop, karşılaşmanın ardından basın mensuplarıyla fotoğraf çektirip sohbet etti.