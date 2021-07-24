BIST 1.352
DOLAR 8,55
EURO 10,07
ALTIN 495,47
HABER /  GÜNCEL

TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerle halı saha maçı yaptı

TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerle halı saha maçı yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla halı saha maçı yaptı.

Abone ol

İlçedeki bir halı sahada dün gece gerçekleştirilen karşılaşmada Çorlu Gazeteciler Derneği üyelerinin yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan da yer aldı.

Her iki yarıda da sahada yer alarak 2 gol atan Şentop, karşılaşmanın ardından basın mensuplarıyla fotoğraf çektirip sohbet etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'ın o videosu Habertürk ile Fahrettin Altun'u karşı karşıya getirdi
Erdoğan'ın o videosu Habertürk ile Fahrettin Altun'u karşı karşıya getirdi
ABD Başkanı Joe Biden: Afganistan'a desteğimiz devam edecek
ABD Başkanı Joe Biden: Afganistan'a desteğimiz devam edecek
'Herkesten saklıyor' deyip acı olayı duyurdu! Ünlü sanatçı Tüdanya'dan kötü haber
'Herkesten saklıyor' deyip acı olayı duyurdu! Ünlü sanatçı Tüdanya'dan kötü haber
Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı'nın ailesini ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı'nın ailesini ziyaret etti
Kocaeli'de bayram dönüşü feci kazada can pazarı: Yaralılar var
Kocaeli'de bayram dönüşü feci kazada can pazarı: Yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Ayasofya açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Ayasofya açıklaması
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Artvin'de selde kaybolan kişinin ailesini ziyaret etti
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Artvin'de selde kaybolan kişinin ailesini ziyaret etti
7 milyon aileye 10,6 milyar lira destek sağlandı
7 milyon aileye 10,6 milyar lira destek sağlandı
Fenerbahçe'nin hazırlık maçları belli oldu
Fenerbahçe'nin hazırlık maçları belli oldu
Denizli'de tesis kuruldu! Aylık 35 bin TL tasarruf sağlanıyor: Türkiye’ye örnek olduk
Denizli'de tesis kuruldu! Aylık 35 bin TL tasarruf sağlanıyor: Türkiye’ye örnek olduk