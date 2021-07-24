Bayram dönüşü çilesi başladı! Kilometrelerce kuyruk oluştu Antalya Muğla Çanakkale Samsun'da trafik kilitlendi
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaşmasıyla beraber, tatile giden vatandaşlar dönüş çilesi başladı.
Tatillerini tamamlayan yerli turistler, evlerine dönmeye başladı. Özellikle Ankara, İstanbul gibi büyük kentlerden özel araçları ile Muğla, Antalya, Çanakkale'ye gelen tatilciler, gidiş istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tatili İstanbul'da geçiren vatandaşalr ise 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu.
MUĞLA - BODRUM
Kızılağaç Kavşağı’ndan başlayan araç kuyruğu kilometrelerce uzanarak Bitez Kavşağı’na kadar uzandı. Araçların, iki kavşak arasındaki 7 kilometrelik mesafeyi aşmaları kolay olmadı.
Trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Kavşaklarda ışık ihlali yapan sürücüler, trafik akışını olumsuz yönde etkilenmesine sebep oldu. Kimi sürücüler, kaldırımlar ve ara yollardan giderek trafiği aşmaya çalıştı.
Tatillerine devam eden turistler ise sahillere akın etti. Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü ilçede deniz kum ve güneşin tadını çıkardı.