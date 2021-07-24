BIST 1.352
DOLAR 8,55
EURO 10,07
ALTIN 495,47
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lozan' mesajı: Kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lozan' mesajı: Kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 98'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

 "Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş belgelerinden olan Lozan  Barış Antlaşması’nın 98’inci yıl dönümüdür. Kahraman milletimizin her türlü imkânsızlığa, ihanete ve zorluğa rağmen zaferle taçlandırdığı istiklal mücadelesi, Lozan Barış Antlaşması ile uluslararası alanda da tasdik edilmiştir. Türkiye, tarihinden aldığı cesaret ve ilhamla aydınlık geleceğini inşa etme yolunda 98 yıldır büyük bir istikrarla ilerlemektedir.

'Kararlıyız'

Ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, milletimizin huzur, barış ve esenliğine yönelik hain emelleri boşa çıkarmaya devam ediyoruz.
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023’e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız,
daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız.

Suriye’den Libya’ya, Doğu Akdeniz’den terörle mücadeleye kadar  farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir. Türkiye, bu mücadele alanlarının hiçbirinde belli çevrelerin tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan  kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir.

Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşması’nın 98’inci yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını tazimle anıyor; aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, tüm gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum"

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Eyüpsultan'da metroda patlama! Vatandaşlar istasyondan tahliye edildi
İstanbul Eyüpsultan'da metroda patlama! Vatandaşlar istasyondan tahliye edildi
Avrupa'da kısıtlamalar geri geliyor
Avrupa'da kısıtlamalar geri geliyor
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 47 yılın ardından olması gereken oldu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 47 yılın ardından olması gereken oldu
Zonguldak'ta aracın arka camındaki yazıyı görenler şaşkına döndü
Zonguldak'ta aracın arka camındaki yazıyı görenler şaşkına döndü
Erdoğan'ın o videosu Habertürk ile Fahrettin Altun'u karşı karşıya getirdi
Erdoğan'ın o videosu Habertürk ile Fahrettin Altun'u karşı karşıya getirdi
ABD Başkanı Joe Biden: Afganistan'a desteğimiz devam edecek
ABD Başkanı Joe Biden: Afganistan'a desteğimiz devam edecek
Alibeyköy Barajı'nda çok sayıda balık kıyıya vurdu
Alibeyköy Barajı'nda çok sayıda balık kıyıya vurdu
'Herkesten saklıyor' deyip acı olayı duyurdu! Ünlü sanatçı Tüdanya'dan kötü haber
'Herkesten saklıyor' deyip acı olayı duyurdu! Ünlü sanatçı Tüdanya'dan kötü haber
Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı'nın ailesini ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı'nın ailesini ziyaret etti
Aydın'da şezlong ücretlerini duyanlar inanamadı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır
Aydın'da şezlong ücretlerini duyanlar inanamadı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır