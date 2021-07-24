İstanbul Eyüpsultan'da metroda yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
MECİDİYEKÖY-Mahmutbey Metro Hattı'nda çalışan metro aracında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bu hattaki seferler geçici olarak durduruldu.Abone ol
Alınan bilgiye göre, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda sefer yapan bir metroda, elektrikten kaynaklandığı belirtilen bir yangın meydana geldi.
Bunun üzerine vatman, aracı Veysel Karani-Akşemsettin İstasyonuna çekerek yolcuları tahliye etti. Daha sonra patlamalar duyulan metroya gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
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