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Denizli'de çıplak halde alt kata sarkarak canını kurtarmıştı! Yangının sebebi belli oldu

DENİZLİ'de 5’inci kattaki evinde çıkan yangında mahsur kalan Ahmet Fatih Erdurur (32), alt kattaki dairenin balkonuna çıplak vaziyette sarkarak kurtuldu. Erdurur'un vücudunda ikinci derece yanıklar oluştuğu öğrenilirken yangının nedeni de ortaya çıktı.

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Asmalıevler Mahallesi 6653 Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katındaki dairede dün saat 10.00 sıralarında yakılan sigaradan yangın çıktı. Ahmet Ferruh Erdurur, kısa sürede büyüyen alevlerin sardığı dairede mahsur kaldı.

İhbar üzerine binaya çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Erdurur, balkona çıkarak yardım istedi. Bir süre sonra alevler, balkona kadar ulaştı.

Ölümle burun buruna gelen Ahmet Ferruh Erdurur, balkon demirlerine tutunup, alt kat balkonuna sarktı. Vücudunda yanıklar oluşan Erdurur, gelen sağlık ekipleri tarafından sarktığı dairenin balkonundan alınarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alevler ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kolları, bacakları ile göğüs ve sırt bölgesinde ikinci derece yanıklar oluştuğu belirlenen Erdurur, ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki yanık ünitesinde müdahale edilen Erdurur, daha sonra ailesinin isteği üzerine dün akşam saatlerinde tedavisine devam edilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

İtfaiye raporunda yangının nedeni
Bu arada, itfaiye ekiplerinin evde yaptığı incelemede, yangının düşen sigarının üzerinde örtü bulunan kanepeyi tutuşturduğu, ardından alevlerin perdelere sıçrayarak büyüdüğü tespit edildi.

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