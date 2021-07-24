Büyükşen çifti cinayetinde binde bir olacak olay! Çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı
Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen Çifti cinayetinde, çok çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Nihat Uludağ, 'binde bir olacak olay' diyerek cinayete ilişkin bilinmeyenleri anlattı. İşte Türkiye'nin ilk kez duyacağı detaylar...
İlk olarak Müge Anlı'nın programında Türkiye kamuoyuna gelen ve haftalarca konuşulan 'Büyükşen cinayeti' geçen hafta çözülmüştü. Sır perdesi, JASAT Tim'lerinin başarısı sayesinde aydınlanırken, olayın ayrıntıları ise dehşete düşürmüştü.
Geçen hafta, Büyükşen çiftinin kiralık katil tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarılırken, cinayetin dolaylı azmettiricisi Büyükşen çiftinin komşusu Esra Taş ve onun sevgilisi Abdullah Başdemir tutuklanarak cezaevine konuldu.
Tüm detayları canlı yayında paylaştı
Önceki gün de Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek yakalandı ve cezaevine kondu. Öte yandan, Arapsaçına dönen Büyükşen cinayetiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. CNN TÜRK istihbarat Şefi Nihat Uludağ, Büyükşen cinayetinin tüm detaylarını paylaştı. İşte Uludağ'ın ifadeleri...
“Türkiye’deki cinayet dosyalarına baktığınızda bir sebep sonuç ilişkisi görürsünüz. Fakat bu cinayette hiçbir şey yok. Rastgele öldürülmüş bir karı koca. Sevilen, sayılan bir karı-koca. Zor olduğunu söylemiştik.