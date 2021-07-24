Bağırsakları yırtıldı! Antalya'da kız arkadaşla Go-kart eğlencesi kabusa döndü: 50 dikiş atıldı

ANTALYA'da kız arkadaşıyla Go-kart eğlencesi yaşamak isteyen Furkan Özkaya, ihmal yüzünden canından oluyordu. İddiaya göre, araçtaki emniyet kemeri yanlış bağlandı. Tur sırasında kaza yapan genç iç kanama geçirdi. Bağırsakları yırtılan Özkaya, 6 saatlik operasyon sonrası 50 dikişle kurtuldu.

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Konyaaltı ilçesindeki bir lunaparka eğlenmeye giden Furkan Özkaya, daha önceden tecrübesi olmadığı go-kart sporu yapmak istedi. İddiaya göre; binmeden önce çalışanlara aracın güvenli olup olmadığını soran Özkan, "Tehlikesi yok, araç bir yere çarparsa lastikten geri seker" yanıtını aldı.

Omuz yerine...

Kız arkadaşının kullandığı, ancak direksiyonu arızalı diyerek sürmekten vazgeçtiği go-kart aracına bindirilen Furkan Özkaya'nın kemeri, omuzdan çapraz bağlanmak yerine, karın bölgesinden yatay bağlandı. Kız arkadaşı ise başka bir go-kart aracına bindirildi.

Nefes alamadı

Kemer bağlandıktan sonra nefes almakta zorlandığını söyleyen Özkaya'yı, görevliler dikkate almadı. Sonrasında tek başına go-kart kullanmaya başlayan Furkan Özkaya, tur bitmeden direksiyon tutukluk yapınca go-kart aracı etrafı lastikle muhafaza edilen direğe çarptı. Başındaki kaskı çıkan ve araçta acı içinde kıvranan Furkan Özkaya, go-karttan inip yere yığıldı.

6 saatlik operasyon

İş yeri çalışanları diğer sürücülerin turu tamamlaması için genci apar topar önce pist dışına, ardından park alanı dışındaki otoparka çıkardı. Çağırılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Özkaya’nın bağırsaklarının yırtıldığı ve iç kanama geçirdiği belirlendi. 6 saatlik ameliyatla bağırsakları dikilen, iç kanaması durdurulan Özkaya, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı ve 11'inci günde taburcu edildi.

Suç duyurusunda bulundular

Furkan Özkaya ve ailesi, parktaki sorumlular hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yaşadıklarını anlatan Furkan Özkaya, "Kaza anında göğüs tarafım öne gidince, kemer karın bölgemi sıktı. Ağrıdan yürüyemiyordum. Kendimi yere bıraktım. Ama beni zorla kaldırıp yürüttüler" dedi. Diğer müşteri rahatsız olmasın diye dışarı atıldığını söyleyen Özkaya, ambulansı da kendisi aradığını dile getirdi.

"Bağırsaklarım yırtılmış, 50'ye yakın dikiş var"

Hastanede kan kustuğunu, kanlı idrar yaptığını belirten Furkan Özkaya, "İç kanama geçirdim. Bağırsaklarım yırtılmış, karın bölgem su toplamış. Acilen ameliyata aldılarve 6 saat süren bir operasyon geçirdim. Yoğun bakımda kaldım. Şu an karın bölgemde 50'ye yakın dikiş var. Beni park yetkilileri aramadı, sormadı. Beni en çok üzen de bu oldu. Bu onların da başına gelebilirdi. Benimle dalga geçtiler, gülüyorlardı. 'Erkeksin kalk bir şey olmaz' dediler. Dalga geçmeleri hoş bir şey değildi. Çalışanlar ilgileniyordu ama patronları gelip onlardan işlerinin başına gitmelerini istedi" diye konuştu.

Elektrikli motosiklete bindirilip otoparka götürüldüğünü ifade eden Özkaya, "Ağrılarım var. Kendimi yavaş yavaş toparlıyorum. Doktorlar psikolojik tedavi almam gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Kız arkadaşı anlattı

Yaşananlara tanıklık eden, polis merkezinde ifadesine başvurulan Furkan Özkaya'nın kız arkadaşı H.A., o gün arkadaşının kaza yaptığı go-karta önce kendisinin bindiğini, ancak direksiyonu arızalı olduğu için başka bir araca bindirildiğini söyledi.

H.A., "Görevlinin Furkan'ın kemerini sıkı bir şekilde bağladığını gördüm. Sonrasında Furkan sadece tek lastiğin koruduğu direğe çarptı. Kazadan sonra araçtan indim ve Furkan'ın yanına gittim. Telefonumun şarjı bittiği için 112'yi arayamadım. Görevliler ise Furkan ile dalga geçiyordu. Sonrasında birinden cep telefonu istedim ve ambulansı aradım" dedi.