BIST 1.352
DOLAR 8,55
EURO 10,07
ALTIN 495,47

Deltanın gizemi sonunda çözüldü! Dünyanın beklediği haber geldi

Deltanın gizemi sonunda çözüldü! Dünyanın beklediği haber geldi

Bilim insanları, koronavirüsün daha bulaşıcı türü olan delta (Hint) varyantıyla ilgili önemli bir bilgiye ulaştı.

Deltanın gizemi sonunda çözüldü! Dünyanın beklediği haber geldi

4 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsün delta varyantıyla ilgili yapılan son araştırma, sürecin başından beri merak edilen soruya ışık tuttu.

126
Deltanın gizemi sonunda çözüldü! Dünyanın beklediği haber geldi

'Eski normal'lerimizi terk etmemize neden olan virüs ile ilgili aylardır dünyanın dört bir yanında pek çok bilimsel araştırmaya imza atılıyor. Bu araştırmalar ile hayatlarımızın bir parçası haline gelen virüsü ve varyantlarını her geçen gün daha iyi tanıyoruz.

226
Deltanın gizemi sonunda çözüldü! Dünyanın beklediği haber geldi

Bilim insanları bir süredir Delta varyantı üzerine yoğunlaşmış durumda. Delta ile ilgili umutla beklenen haber ise sonunda geldi.

326
Deltanın gizemi sonunda çözüldü! Dünyanın beklediği haber geldi

Delta varyantının orijinal virüsten daha hızlı yayıldığı bilimsel olarak kanıtlanmıştı. Çinli bilim insanları bunun nedenini sonunda belirlemeyi başardı.

426