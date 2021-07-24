Deltanın gizemi sonunda çözüldü! Dünyanın beklediği haber geldi

'Eski normal'lerimizi terk etmemize neden olan virüs ile ilgili aylardır dünyanın dört bir yanında pek çok bilimsel araştırmaya imza atılıyor. Bu araştırmalar ile hayatlarımızın bir parçası haline gelen virüsü ve varyantlarını her geçen gün daha iyi tanıyoruz.