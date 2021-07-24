Deltanın gizemi sonunda çözüldü! Dünyanın beklediği haber geldi
Bilim insanları, koronavirüsün daha bulaşıcı türü olan delta (Hint) varyantıyla ilgili önemli bir bilgiye ulaştı.
4 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsün delta varyantıyla ilgili yapılan son araştırma, sürecin başından beri merak edilen soruya ışık tuttu.
'Eski normal'lerimizi terk etmemize neden olan virüs ile ilgili aylardır dünyanın dört bir yanında pek çok bilimsel araştırmaya imza atılıyor. Bu araştırmalar ile hayatlarımızın bir parçası haline gelen virüsü ve varyantlarını her geçen gün daha iyi tanıyoruz.
Bilim insanları bir süredir Delta varyantı üzerine yoğunlaşmış durumda. Delta ile ilgili umutla beklenen haber ise sonunda geldi.
Delta varyantının orijinal virüsten daha hızlı yayıldığı bilimsel olarak kanıtlanmıştı. Çinli bilim insanları bunun nedenini sonunda belirlemeyi başardı.