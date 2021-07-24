Burak Yılmaz eski hocasının takımına gidebilir

Geçen sezon Lille ile Fransa şampiyonluğu yaşayan Burak Yılmaz için sürpriz bir transfer haberi çıktı. 36 yaşındaki milli golcünün Lille'den eski hocası Cristophe Galtier, Burak Yılmaz'ı yeni takımı Nice'te görmek istiyor.

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Burak Yılmaz, geçen sezon PSG'nin önünde Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan Lille'in en önemli oyuncusu olmuştu. Ligde çıktığı 28 maçta 16 gol atıp 5 asist yapan ve şampiyonluğun en büyük mimarı olan Burak Yılmaz için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fransız gazeteci Mohamed Toubache-Ter'nin haberine göre Lille'i şampiyonluğa taşıyan Cristophe Galtier'yi takımın başına getiren bir diğer Ligue 1 ekibi Nice, Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor.

GALTIER ÖZELLİKLE İSTEDİ

Lille'i şampiyon yaptıktan sonra takımdan ayrılan ve Nice'in başına geçen Cristophe Galtier'in 36 yaşındaki Burak Yılmaz'ı özel olarak istediği belirtildi. Galtier'nin yönetime bu transfer için ellerinden gelen her şeyi yapmalarını söyledi.