Türkiye 24 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 221 bin 463 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 65 milyon 594 bin 807'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Temmuz 2021 Salı günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 383 oldu.

1. doz aşılamada ortalama yüzde 63.44'e ulaşıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 63.44 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 36.19 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 65 milyon 594 bin 807'ye yükseldi.

2. doz aşı olanların sayısı 22 milyon 462 bin 836 oldu

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 39 milyon 377 bin 703 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 22 milyon 462 bin 836 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 754 bin 268 kişiye aşı yapıldı.