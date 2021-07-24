Konya'da bayramda talihsiz olay! Kurban etlerini makineden geçirmek isterken öldü

KONYA'da Mustafa Küçükgök, kurban etlerini kıyma makinesinden geçirmek isterken elektrik akımına kapıldı. 71 yaşındaki talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Konya'nın merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Kalemli Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında gerçekleşen olayda iddiaya göre Mustafa Küçükgök, sucuk yapmak için kurbandan kalan etleri kıyma makinesinden geçirmek istedi.

Eşi de yardım etmek isterken akıma kapıldı

Makinedeki elektrik kaçağını fark etmeyen Küçükgök, akıma kapılarak ağır yaralandı. O sırada yanında bulunan eşi Hatice Küçükgök, eşine yardım etmek isterken o da akıma kapıldı. Eşine müdahale edemeyen Hatice Küçükgök, komşularından yardım istedi.

Yaşama tutunamadı

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Küçükgök'ü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Mustafa Küçükgök, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.