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Aydın'da evinde ölü bulundu yakınlarını ve komşuları utandıran detay

Aydın'da evinde ölü bulundu yakınlarını ve komşuları utandıran detay

AYDIN'da evinde hayatını kaybeden 65 yaşındaki kadının, bayramda yakınları ve komşuları tarafından aranıp sorulmadığı için cesedi kötü koku yaymaya başladı. Yaşanan üzücü hadise, yok olan komşuluk ilişkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Efeler İlçe Merkezi Mimarsinan Mahallesi 2304 sokak üzerinde bulunan 14 numaralı apartmandaki dairelerden birinden yayılan kötü kokudan rahatsız olan apartman sakinleri durumu polise ihbar etti.

Apartmana gelen polis ekipleri kapıyı ısrarla çalmalarına rağmen cevap alamayınca bu defa kimsesi olmadığı belirtilen yaşlı kadının evine girebilmek için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nden yardım istendi.

Kısa sürede bölgeye gelen Büyükşehir İtfaiyesi itfaiye aracının merdiveni ile evin sokağa bakan penceresinden daireye ulaştı. Ancak evdeki aşırı kötü koku nedeniyle kimse evin içine giremedi.

Oksijen tüpleri ile içeri girilebildi
Normal maske ile içeri girmenin imkansız olduğu olayda polis de itfaiyeden yardım istedi. Ve itfaiye ekipleri oksijen tüpü ile daireye girerek evin içinde kontrol yaptı. Yapılan kontrolde evde yalnız başına yaşadığı öğrenilen 65 yaşındaki Munise S. isimli kadının günler önce vefat ettiği ve bayramda bile kimse arayıp sormadığı için bedeninin koktuğu öğrenildi.

Henüz bayram kutlamaları ve bayramlaşmanın devam ettiği bu günlerde yaşanan olay, yok olan komşuluk ilişkilerini ve mazide kalan eski bayramların güzelliğini hatırlattı.

Yaşlı kadını bayramda bile kimsenin arayıp sormadığı ortaya çıkarken, Munise S.'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsiye alındı.

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