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Fahrettin Altun'dan Fransa'da kabul edilen yasa tasarısına tepki

Fahrettin Altun'dan Fransa'da kabul edilen yasa tasarısına tepki

FRANSA'da kabul edilen, Müslümanları ötekileştirici yasaya bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, Fransızca yaptığı paylaşımda, söz konusu yasanın İslam karşıtlığını meşrulaştırdığını ifade etti.

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Fransa'da dini toplulukların özgürlüklerini kısıtlaması ve İslam karşıtlığını meşrulaştırması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan 'Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler' tasarısı Ulusal Meclis’te onaylandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, söz konusu yasaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Altun, Fransızca yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Fransa özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerini esas aldığını iddia ediyor ama Ulusal Meclisinde oylanan 'Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler' tasarısıyla dini toplulukların yaşam tarzına müdahaleyi artırıyor."

"İslam karşıtlığını meşrulaştırmakta"
Dini toplulukları tahakküm altına almayı hedefleyen bu adımın Müslümanları daha da ötekileştireceğini vurgulayan İletişim Başkanı Altun şunları kaydetti:

“Fransa'nın sözde 'temel ilkeleri' ile tamamen ters olan bu yeni yasa, İslam karşıtlığını 'meşrulaştırmakta' ve dini toplulukların özgürlüklerini kısıtlamaktadır. Avrupa'da, Müslümanlara yönelik saldırıların hızla arttığı bu dönemde devletlere büyük sorumluluklar düşmektedir. İslam karşıtlığı ile mücadelede iş birlikleri önem kazanmaktadır. Fransa Ulusal Meclisinde onaylanan yasayla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."

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