Almanya'da üzerine çamur süren muhabir 'utanmıştım' deyip özür diledi

ALMANYA'da sel felaketini aktarmadan önce kıyafetlerine çamur süren muhabir Susanna Ohlen, özür diledi. Ohlen, 'Felaketin içinde temiz kıyafetlerle olduğum için utanmıştım' ifadesini kullandı...

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Almanya’da en az 170 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketini aktarmak üzere olay yerine giden ve yayından önce kıyafetlerine çamur sürdüğü için kovulan RTL muhabiri Susanna Ohlen özür diledi.

"Utanmıştım"

Ohlen, "Felaketin içinde temiz kıyafetlerle olduğum için utanmıştım. Bu benim başıma gelmemeliydi" dedi.

​Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Ohlen, 2008'den bu baya görev yaptığı basın kuruluşundan atılmıştı. RTL'den yapılan açıklamada "Muhabirimizin yaklaşımı gazetecilik ilkeleri ve standartlarımıza uygun değil" ifadesi kullanılmıştı. ​