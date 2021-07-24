4 Avrupa ülkesinde koronavirüs önlemleri protesto edildi 'Kısıtlamalara hayır'

Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte kısıtlamaların geri getirildiği İngiltere, Fransa, Almanya ve Avusturya'da halk sokaklara inerek 'kısıtlamalara hayır' eylemleri başlattı.

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Koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçtiği İngiltere, Fransa, Almanya ve Avusturya'da protesto gösterileri düzenlendi. Salgının artışıyla birlikte alınan yeni tedbirlerin protesto edildiği İngiltere ve Fransa'da, eski günlere geri dönüş çağrıları yapıldı.

Zorunlu aşılamaya karşı yürüdüklerini de belirten iki ülkedeki göstericiler, hükümetlere uyarıda bulundu. Göstericilerin neredeyse hepsinin maskesiz olduğu gözlenirken, sosyal mesafe kuralını önemseyen olmadı.

Almanya ve Avusturya'da da aynı manzaralar

Öte yandan Almanya ve Avusturya'da da alınan yeni koronavirüs tedbirlerine yönelik protesto gösterileri düzenlendi. Çok sayıda insan yeni tedbirleri protesto ederken, hükümetlerin salgını kendi çıkarlarına yönelik kullandığını belirtti.

İşte kısıtlamalara yönelik protestolardan objektife yansıyanlar: