BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  SPOR

TFF 1. Lig'de Diagne fırtınası

TFF 1. Lig'de Diagne fırtınası

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Esenler Erokspor’u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Konuk ekip ilk yarıda Mikail Okyar ile öne geçse de ev sahibi takım ikinci yarıda Andre Poko ve Mbaye Diagne’nin golleriyle skoru çevirdi. Kritik galibiyetle moral depolayan Amed Sportif’te Diagne, sezon boyunca sergilediği yüksek performansla dikkat çekmeye devam ediyor.

Abone ol

Trendyol 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 15. haftanın açılış maçında Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır Stadyumu'nda Esenler Erokspor'u konuk etti. Karşılaşma, baştan sona büyük bir mücadeleye sahne oldu.

DIAGNE GALİBİYETİ GETİRDİ!

İlk yarıda konuk ekip Esenler Erokspor, 39. dakikada Mikail Okyar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Amed Sportif, bu gole ikinci yarıda cevap vermekte gecikmedi. 78. dakikada Andre Poko'nun golüyle skor eşitlenirken, ev sahibi ekip galibiyet için baskısını artırdı. Maçın son dakikaları büyük bir heyecana sahne olurken, 87. dakikada kazanılan penaltıyı Mbaye Diagne gole çevirerek Amed Sportif'e 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Bu galibiyetle Amed Sportif Faaliyetler, ligdeki iddiasını sürdürürken, Esenler Erokspor ise deplasmanda puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Maçın kahramanı Mbaye Diagne, bu sezonki performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Senegalli golcü, 14 maçta 14 gol atarak takımının en önemli oyuncusu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Diagne'nin performansı, Amed Sportif'in şampiyonluk yarışındaki en büyük kozlarından biri olarak görülüyor.

Amed Sportif Faaliyetler'in Esenler Erokspor karşısında aldığı bu kritik galibiyet, takımın şampiyonluk yolundaki moralini yükseltti. Mbaye Diagne'nin performansı ise lige damga vurmaya devam ediyor. TFF 1. Lig'de heyecan önümüzdeki haftalarda da artarak devam edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump, Biden dönemindeki tüm belgeleri feshettiğini açıkladı
Trump, Biden dönemindeki tüm belgeleri feshettiğini açıkladı
Ukrayna'daki yolsuzluk krizi! Üst düzey istifa geldi
Ukrayna'daki yolsuzluk krizi! Üst düzey istifa geldi
Gürcistan'da AB yanlısı gösteri düzenlendi
Gürcistan'da AB yanlısı gösteri düzenlendi
Bilecik'te arazide çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'te arazide çıkan yangın söndürüldü
Gençlerbirliği, Süper Lig'de son 5 maçın 4'ünde mağlup oldu
Gençlerbirliği, Süper Lig'de son 5 maçın 4'ünde mağlup oldu
Erkan Tan'ın yeni adresi belli oldu
Erkan Tan'ın yeni adresi belli oldu
Bakanlıktan KAIROS açıklaması: 25 personel kurtarıldı
Bakanlıktan KAIROS açıklaması: 25 personel kurtarıldı
Bakan Yumaklı duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri başlıyor
Bakan Yumaklı duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri başlıyor
Telegram’daki C7K grubuna operasyon: 4 tutuklama
Telegram’daki C7K grubuna operasyon: 4 tutuklama
Kocaelispor sahasında Gençlerbirliği'ni devirdi
Kocaelispor sahasında Gençlerbirliği'ni devirdi
Takım arkadaşına tokat atan futbolcuya ağır fatura
Takım arkadaşına tokat atan futbolcuya ağır fatura
Altın yıl sonu 6 bin TL'yi geçecek mi?
Altın yıl sonu 6 bin TL'yi geçecek mi?