TFF 1. Lig'de Diagne fırtınası

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Esenler Erokspor’u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Konuk ekip ilk yarıda Mikail Okyar ile öne geçse de ev sahibi takım ikinci yarıda Andre Poko ve Mbaye Diagne’nin golleriyle skoru çevirdi. Kritik galibiyetle moral depolayan Amed Sportif’te Diagne, sezon boyunca sergilediği yüksek performansla dikkat çekmeye devam ediyor.

Trendyol 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 15. haftanın açılış maçında Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır Stadyumu'nda Esenler Erokspor'u konuk etti. Karşılaşma, baştan sona büyük bir mücadeleye sahne oldu.

DIAGNE GALİBİYETİ GETİRDİ!

İlk yarıda konuk ekip Esenler Erokspor, 39. dakikada Mikail Okyar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Amed Sportif, bu gole ikinci yarıda cevap vermekte gecikmedi. 78. dakikada Andre Poko'nun golüyle skor eşitlenirken, ev sahibi ekip galibiyet için baskısını artırdı. Maçın son dakikaları büyük bir heyecana sahne olurken, 87. dakikada kazanılan penaltıyı Mbaye Diagne gole çevirerek Amed Sportif'e 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Bu galibiyetle Amed Sportif Faaliyetler, ligdeki iddiasını sürdürürken, Esenler Erokspor ise deplasmanda puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Maçın kahramanı Mbaye Diagne, bu sezonki performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Senegalli golcü, 14 maçta 14 gol atarak takımının en önemli oyuncusu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Diagne'nin performansı, Amed Sportif'in şampiyonluk yarışındaki en büyük kozlarından biri olarak görülüyor.

Amed Sportif Faaliyetler'in Esenler Erokspor karşısında aldığı bu kritik galibiyet, takımın şampiyonluk yolundaki moralini yükseltti. Mbaye Diagne'nin performansı ise lige damga vurmaya devam ediyor. TFF 1. Lig'de heyecan önümüzdeki haftalarda da artarak devam edecek.