Gürcistan'da AB yanlısı gösteri düzenlendi

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini 4 yıllığına askıya alması yönünde verdiği karar 1 yıl sonra tekrar protesto edildi.

Kobakhidze'nin, Gürcistan'ın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini 4 yıllığına durdurulması nedeniyle 28 Kasım 2024'te başlayan gösterilerin birinci yıl dönümünde Tiflis'te protesto gösterisi düzenlendi.

Gece saatlerinde başkentin farklı noktalarında toplanan binlerce gösterici, Parlamento Binası'na kadar yürüyüş yaptı.

Ellerinde Gürcistan, AB, ABD ile Ukrayna'nın bayraklarını taşıyan göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Parlamentonun önündeki Şota Rustaveli Caddesini trafiğe kapatan göstericiler, Tiflis yönetimine Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu sürecinde etkili adımlar atma çağrısında bulundu.

Burada konuşma yapan bazı muhalefet partilerinin temsilcileri, ülkede geçen yıl yapılan AB yanlısı gösterilerde gözaltına alınan ve tutuklu olarak yargılanan eylemcilerin serbest bırakılması talep etti.

- Gürcistan'daki gelişmeler

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, 28 Kasım 2024'te ülkesinin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini 4 yıllığına askıya almaya karar verdiklerini açıkladıktan sonra ülkede gösteriler başlamıştı.

Öte yandan AB, ABD, dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin 26 Ekim 2024'te kazandığı parlamento seçimlerini kabul etmeyerek, hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki göstermişti.

Başbakan Kobakhidze'nin hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçleri, eski Cumhurbaşkanı Zurabişvili'yi ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçlamıştı.

ABD ile bazı Avrupa ülkeleri ise Gürcistan hükümetinin bazı yetkililerine yaptırımlar uygulamıştı.

Başbakan Kobakhidze, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin yeniden başlatılmasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın döneminde mümkün olabileceğini savunuyor.