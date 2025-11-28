BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  DÜNYA

Gürcistan'da AB yanlısı gösteri düzenlendi

Gürcistan'da AB yanlısı gösteri düzenlendi

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini 4 yıllığına askıya alması yönünde verdiği karar 1 yıl sonra tekrar protesto edildi.

Abone ol

Kobakhidze'nin, Gürcistan'ın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini 4 yıllığına durdurulması nedeniyle 28 Kasım 2024'te başlayan gösterilerin birinci yıl dönümünde Tiflis'te protesto gösterisi düzenlendi.

Gece saatlerinde başkentin farklı noktalarında toplanan binlerce gösterici, Parlamento Binası'na kadar yürüyüş yaptı.

Ellerinde Gürcistan, AB, ABD ile Ukrayna'nın bayraklarını taşıyan göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Parlamentonun önündeki Şota Rustaveli Caddesini trafiğe kapatan göstericiler, Tiflis yönetimine Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu sürecinde etkili adımlar atma çağrısında bulundu.

Burada konuşma yapan bazı muhalefet partilerinin temsilcileri, ülkede geçen yıl yapılan AB yanlısı gösterilerde gözaltına alınan ve tutuklu olarak yargılanan eylemcilerin serbest bırakılması talep etti.

- Gürcistan'daki gelişmeler

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, 28 Kasım 2024'te ülkesinin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini 4 yıllığına askıya almaya karar verdiklerini açıkladıktan sonra ülkede gösteriler başlamıştı.

Öte yandan AB, ABD, dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin 26 Ekim 2024'te kazandığı parlamento seçimlerini kabul etmeyerek, hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki göstermişti.

Başbakan Kobakhidze'nin hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçleri, eski Cumhurbaşkanı Zurabişvili'yi ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçlamıştı.

ABD ile bazı Avrupa ülkeleri ise Gürcistan hükümetinin bazı yetkililerine yaptırımlar uygulamıştı.

Başbakan Kobakhidze, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin yeniden başlatılmasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın döneminde mümkün olabileceğini savunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bilecik'te arazide çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'te arazide çıkan yangın söndürüldü
Gençlerbirliği, Süper Lig'de son 5 maçın 4'ünde mağlup oldu
Gençlerbirliği, Süper Lig'de son 5 maçın 4'ünde mağlup oldu
Erkan Tan'ın yeni adresi belli oldu
Erkan Tan'ın yeni adresi belli oldu
Bakanlıktan KAIROS açıklaması: 25 personel kurtarıldı
Bakanlıktan KAIROS açıklaması: 25 personel kurtarıldı
Bakan Yumaklı duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri başlıyor
Bakan Yumaklı duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri başlıyor
Telegram’daki C7K grubuna operasyon: 4 tutuklama
Telegram’daki C7K grubuna operasyon: 4 tutuklama
Kocaelispor sahasında Gençlerbirliği'ni devirdi
Kocaelispor sahasında Gençlerbirliği'ni devirdi
Takım arkadaşına tokat atan futbolcuya ağır fatura
Takım arkadaşına tokat atan futbolcuya ağır fatura
Altın yıl sonu 6 bin TL'yi geçecek mi?
Altın yıl sonu 6 bin TL'yi geçecek mi?
Dünya Ticaret Örgütü: 2025'in ikinci yarısında ticaret büyümesi yavaşladı
Dünya Ticaret Örgütü: 2025'in ikinci yarısında ticaret büyümesi yavaşladı
Rusya’da WhatsApp’ın kademeli olarak engellenmeye başladığı açıklandı
Rusya’da WhatsApp’ın kademeli olarak engellenmeye başladığı açıklandı
Numan Kurtulmuş: Şehitlerimizin ruhunu rencide edecek hiçbir şey olmayacak
Numan Kurtulmuş: Şehitlerimizin ruhunu rencide edecek hiçbir şey olmayacak