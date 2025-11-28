BIST 10.937
Erkan Tan'ın yeni adresi belli oldu

Erkan Tan'ın yeni adresi belli oldu

Ünlü sunucu, ünlü gazeteci ve ünlü programcı Erkan Tan, Akit TV ekranlarına transfer oldu.

Uzun yıllardır ekranlarda kendine has üslubu, güçlü hitabeti ve yüksek enerjisiyle geniş kitlelere ulaşan Erkan Tan, artık Akit TV izleyicisiyle buluşacak.

Akit TV yönetimi, Erkan Tan’ın pazartesi günü itibarıyla Ana Haber bültenini sunmaya başlayacağını duyurdu. Tan, hafta içi her gün saat 18.30’da canlı yayında ekrana gelecek ve günün öne çıkan başlıklarını, siyasetten ekonomiye, dış politikadan sosyal hayata kadar pek çok konuyu kendine özgü yorumlarıyla izleyiciye aktaracak.

Yeni adresiyle ilgili değerlendirmede bulunan Erkan Tan, Akit TV ailesine katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Türkiye’nin ve milletimizin sesini, gündemini ve derdini yine milletimizin ekranı olan bir kanalda anlatmaya devam edeceğim.” mesajını verdi.

Akit TV yönetimi ise Erkan Tan’ın katılımıyla haber kuşağının daha da güçleneceğini belirterek, izleyicilere “Hafta içi her gün 18.30’da Erkan Tan ile Ana Haber’de buluşalım” çağrısında bulundu.

