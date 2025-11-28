BIST 10.937
Dünya Ticaret Örgütü: 2025'in ikinci yarısında ticaret büyümesi yavaşladı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel mal ticareti büyümesinin yılın temmuz-aralık döneminde önemli ölçüde yavaşladığını bildirdi.

DTÖ, Küresel Mal Ticaret Barometresi Eylül Raporu'nu yayınladı. Buna göre, haziranda 102,2 olan Mal Ticareti Barometresi eylülde 101,8’e geriledi.

Bu düşüşün başta ABD olmak üzere beklenen gümrük vergisi artışları öncesinde ithalatın artmasıyla mal ticaretinin ilk yarıda yüzde 4,9 ile beklenenden daha güçlü bir büyüme kaydetmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Artan gümrük vergileri ve belirsizlikler ticaret görünümünü olumsuz etkilerken, DTÖ, küresel mal ticaretinin 2025’te yüzde 2,4 ve 2026’da yüzde 0,5 artmasını bekliyor.

Barometredeki 100'den büyük okumalar trendin üzerinde büyüme olacağını gösterirken, 100'ün altındaki okumalar trendin altında büyümeyi işaret ediyor.

