İmralı görüşmesinde merak edilen detay! Öcalan'a nasıl hitap edildi?

İmralı görüşmesinde merak edilen detay! Öcalan'a nasıl hitap edildi?

İmralı heyetinde yer alan DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Koçyiğit, Öcalan'la yapılan görüşmeye ilişkin detayları aktardı. SDG'nin silah bırakma konusunun gündeme geldiği görüşmede heyetin Öcalan'a nasıl hitap ettiği de ortaya çıktı.

TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun üç üyesinin İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan'la görüşmesine yönelik yeni detaylar ortaya çıktı. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit görüşmeye ilişkin bilinmeyenleri terör örgütüne yakın Mezopotamya Ajansı'na anlattı. 

"SİZ" DİYE HİTAP EDİLDİ

Koçyiğit'in aktardığı bilgilere göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın da yer aldığı komisyon görüşme esnasında Öcalan'a 'Siz' diye hitap ederken, Öcalan ise "Feti Bey ve Hüseyin Bey" diye hitap etti. 

Görüşmede görüntü alınmadığı, sadece tutanak açısından ses kaydı alındığı belirtilirken, Öcalan'ın, "Keşke CHP de gelseydi” dediği aktarıldı.

KAMUOYUNUN MERAK ETTİĞİ KONULAR ELE ALINDI

Koçyiğit, Öcalan'la yapılan 2 saat 50 dakikalık görüşmede kamuoyunun merak ettiği birçok konunun masaya yatırıldığını belirterek, Suriye’deki entegrasyon, 10 Mart mutabakatının uygulanma meselesinin yanı sıra YPG'nin silah bırakması gibi birçok konunun konuşulduğu öğrenildi.

Öcalan'ın 10 Mart mutabakatını önemsediği ve uygulanması gerektiğini belirttiğinin altı çizildi. Koçyiğit "Belki Suriye bağlamında en temel, altı çizilmesi gereken vurgunun bu olduğunu söylemek gerekiyor. 10 Mart mutabakatı, SDG yönetimi ile oradaki geçici hükümet arasında yapılan mutabakatın, yani Mazlum Abdi ile Şara arasında imzalanan mutabakatın uygulanması gerektiğini, bunu önemsediğini belirtti." dedi. 

Gülistan Kılıç Koçyiğit, Abdullah Öcalan'ın heyet üyeleri tarafından yönlendirilen sorulara tatmin edici cevaplar verdiğini belirtti. 

TERÖRSÜZ TÜRKİYE DEVLET AKLININ SÜRECİ

Koçyiğit, Abdullah Öcalan'ın Ahlat ve Malazgirt’te Sayın Cumhurbaşkanı’nın konuşmasıyla ve 1 Ekim'de Bahçeli'nin el uzatmasıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecini 'Devlet aklı' olarak okuduğunu ifade ederek "Bu anlamıyla bu yeni gelişen süreci devlet aklının geliştirdiği bir süreç olarak okuyor ve siyasetin de bu sürecin bir parçası olmasına inandığını ifade ediyor." şeklinde konuştu. 

