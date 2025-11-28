BIST 10.937
Türkiye'den İsrail'in Suriye'deki saldırılarına tepki: "Bir an evvel sona ermeli"

Türkiye'den İsrail'in Suriye'deki saldırılarına tepki: "Bir an evvel sona ermeli"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik saldırılarına ilişkin, "Suriye hükümeti ve halkının ülkede güvenlik, refah ve toplumsal barışı tesis etme gayretlerine engel olma amacı taşıyan İsrail'in saldırıları bir an evvel sona erdirilmelidir. Bu hususta uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyelerine vazife düşmektedir." ifadelerini kullandı.

Keçeli, İsrail'in Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik saldırılarına ilişkin X'te paylaşım yaptı.

Sözcü Keçeli, Suriye halkının özgürlüğüne kavuştuğu 8 Aralık'ın yıl dönümüne yaklaşılırken ve uluslararası toplumun Suriye'nin istikrarı paydasında buluştuğu bu dönemde İsrail'in, Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik saldırılarıyla yıkıcı bir gündem izlediğini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

İsrail'in, Suriye'den kendisine yönelen herhangi bir tehdit bulunmamasına rağmen giriştiği askeri hareketlilik ve operasyonlarla Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğine, sivil halka ve bölgenin istikrarına tehdit oluşturduğuna dikkati çeken Keçeli, "Suriye hükümeti ve halkının ülkede güvenlik, refah ve toplumsal barışı tesis etme gayretlerine engel olma amacı taşıyan İsrail'in saldırıları bir an evvel sona erdirilmelidir. Bu hususta uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyelerine vazife düşmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

