Taksi ücretlendirmelerinde yeni dönem

Eskişehir'de taksi kullanıcılarını üzecek haber geldi. 1 Aralık 2025 tarihi itibariyle taksiler için belirlenen yeni ücret tarifesi yürürlüğe girecek ve başlangıç ücreti artık 160 TL olacak.

Eskişehir genelindeki taksi duraklarına asılan duyurularla, yeni tarifenin başlangıç tarihi ve detayları halka açıklandı. Şoförler, bu bilgilendirmelerin hem sürücüler hem de yolcular için önemli olduğunu vurguluyor. Yeni düzenlemenin, olası karışıklıkları önlemek amacıyla yapıldığı belirtiliyor.

MALİYET ARTIŞLARI ÜCRETLERİ YÜKSELTTİ

Taksici esnafı, şehirdeki maliyet artışlarının yeni ücret tarifesinin belirlenmesinde etkili olduğunu ifade ediyor. Bu düzenleme, yolcuların ve taksicilerin doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için duraklarda ve araçlarda görünür şekilde yayımlanacak. Böylece, yeni tarifeyle ilgili herhangi bir bilgi eksikliği yaşanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

