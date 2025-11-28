BIST 10.937
İstanbul Havalimanı’ndan Bulgaristan’a otobüs seferleri başlıyor

İstanbul Havalimanı’nın resmi ulaşım partneri Havalines, 1 Aralık Pazartesi gününden itibaren İstanbul Havalimanı’ndan Bulgaristan’a otobüs seferlerine başlıyor.

İstanbul Havalimanı’nın resmi ulaşım partneri Havalines, 1 Aralık itibarıyla İstanbul Havalimanı’ndan Bulgaristan’a otobüs seferlerine başlıyor.

Pazartesi günü başlayacak İstanbul-Varna seferiyle yolcular Bulgaristan’a artık otobüsle de gidebilecek. Havalimanının resmi ulaşım partneri olan Havalines tarafından düzenlenen İstanbul Havalimanı- Varna seferi yolcuları havalimanından Kırklareli, Dereköy, M.Tırnovo, Burgaz duraklarına uğradıktan sonra Varna’ya ulaşabilecek. Şirket yakın dönemde Avrupa’nın farklı noktalarına da yeni hatlar ekleyerek uluslararası ağını genişletmeyi planlıyor.

GÜNLÜK 4 SEFERLİK OPERASYON OLACAK

Yeni hat ile ilgili olarak Havalines tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Havalimanı, bölgenin en kritik uluslararası aktarma merkezlerinden biri. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki yolcu trafiğini daha planlı, güvenli ve erişilebilir hale getiriyoruz. Günlük 4 seferlik düzenli operasyonumuzla, iki ülke arasındaki ulaşımı yeni bir kalite standardına taşımayı hedefliyoruz. Bu operasyonu güçlü çözüm ortağımız Nişikli Turizm ile birlikte yürütmekten memnuniyet duyuyoruz” denildi.

 

