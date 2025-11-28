BIST 10.937
AKOM'dan İstanbullulara hafta sonu uyarısı: Pazaretesi gününe kadar sürecek

AKOM, İstanbul’da bu akşam başlayacak yağışların hafta sonu boyunca etkisini sürdüreceğini duyurdu. Cumartesi öğle saatlerinde kısa süreli kuvvetli yağış beklenirken, serin ve yağışlı havanın pazartesi gününe kadar süreceği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Bugün akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası batı bölgelerinde başlaması beklenen yağışların cumartesi öğle saatlerinde kısa süreli kuvvetli olabileceği öngörülüyor" denildi.

Serin ve yağışlı havanın pazartesi gününe kadar aralıklarla etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

