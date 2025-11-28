Basın İlan Kurumu’ndan önemli kararlar!

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu, resmî ilan tarifesinde artış ve gazetelerin asgari satış fiyatlarında düzenlemeye gitti. Yönetmelikte yapılan değişikliklerle internet sitelerinin doğrudan trafik tanımı, günlük haber sayısı şartı ve birçok kriter yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeler 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda Resmî İlan Fiyat Tarifesine yapılacak artış oranları belirlendi. Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nde, uygulamada tespit edilen gereklilikler ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda değişiklikler yapıldı.

Basın İlan Kurumu 33. Dönem 5. Genel Kurul Toplantısı, 26-28 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.

Toplantının son oturumunda, Yönetim Kurulunun Genel Kurula teklif olarak sunduğu ve gündeme alınan maddeler görüşüldü. İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonlarında ele alınan gündem maddelerine ilişkin hazırlanan raporların okunmasının ardından oylamaya geçildi.

Kurumun Durum Raporunu ve Denetçiler Kurulu Raporunu onaylayan Genel Kurul, yeni Resmî İlan Fiyat Tarifesi’ni belirlerken, Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’ndeki değişiklik tekliflerini ve gazetelerin asgari satış fiyatında değişiklik yapılmasına ilişkin önergeyi kabul etti.

RESMÎ İLAN FİYAT TARİFESİ’NE YAPILACAK ARTIŞ ORANLARI BELİRLENDİ

Genel Kurul, 23’ü yaygın, 5’i bölgesel ve 639’u yerel olmak üzere toplam 667 gazete ile 360 internet haber sitesinin yayıncılık faaliyetlerini sürdürebilmeleri için büyük önem arz eden resmî ilanların yayım ücretlerine yapılacak artış oranlarını belirledi.

Resmî İlan Fiyat Tarifesi’nde bir sütun/santim ve kutu yayım ücretinin; günlük fiili satışı 50 bin adedin altındaki gazeteler ile 1, 2, 3, 4 ve 5. Kategori’de yer alan internet haber siteleri için yüzde 25,41 artışla 185’den 232 TL’ye; günlük fiili satışı 50 bin adedin üzerindeki gazeteler ile Genel Kategori’deki internet haber siteleri için ise yüzde 25,24 artışla 210 TL’den 263 TL’ye yükseltilmesine yönelik teklif Genel Kurul tarafından kabul edildi.

Teklif edilen tarife, Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülmesi halinde Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

GAZETELERİN ASGARİ SATIŞ FİYATI YENİDEN DÜZENLENDİ

Genel Kurul, gündeme alınan önergeyi görüşerek, yazılı basın sektöründeki maliyetleri de göz önünde bulundurup gazetelerin asgari satış fiyatlarında düzenleme yaptı.

Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin 43. maddesinde belirtilen asgari satış fiyatı; yerel ve bölgesel gazeteler için 5 TL’den 7 TL’ye, yaygın gazeteler için de 15 TL’den 20 TL’ye yükseltildi.

Değişiklik, Resmî Gazete’de yayımını müteakip 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

DOĞRUDAN TRAFİK KAVRAMI YENİDEN ELE ALINDI

Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nde, uygulamada tespit edilen gereklilikler ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda mevzuat düzenlemeleri hayata geçirildi. Mevzuat değişikliği hazırlık sürecinde katılımcı bir yaklaşımla Kurum paydaşlarının görüş ve önerileri çevrimiçi ortamda alındı.

Düzenlemeler kapsamında doğrudan trafik kavramı yeniden değerlendirildi. Kullanıcıların, çoğunlukla yayın adını arama motoruna yazarak internet haber sitelerine erişim sağladığı gözlemlendiğinden, arama motorundan doğrudan ana sayfaya gelenlerin doğrudan tekil ziyaretçi hesabına dâhil edilmesi kararlaştırıldı.