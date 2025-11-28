İsrail ordusu 13 kişiyi öldürmüştü! Suriye'deki baskının görgü tanıkları konuştu

İsrail ordusunun baskını sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği Suriye’nin güneyinde, Şam Kırsalı iline bağlı Beyt Cin beldesi sakinleri, İsrail askerlerinin gece yarısı düzenledikleri saldırılarda sivilleri hedef aldıklarını belirtti.

İsrail’in sabah saatlerinde Şam kırsalı iline bağlı Beyt Cin beldesine düzenlediği saldırının görgü tanıkları yaşananları Anadolu Ajansı (AA) muhabirine anlattı. Beyt Cin’e bağlı Zekan köyünden Muhammed Hammadi, günlerdir süren yoğun askeri hareketlilik ve hava saldırıları nedeniyle bölge halkının zor günler geçirdiği belirtti.

Hammadi, her gün İsrail’e ait helikopter, savaş uçağı ve insansız hava araçlarının (İHA) köy üzerinde uçuş yaptığını kaydederek, “Sokaklarda, mahallelerde, evlerin arasında hareket edecek alan kalmadı. Gece saatlerinde biz çocuklarımızla uyurken köy sakindi. Ancak saat 03.00’den sonra İsrail İHA’ları sokakların içine kadar girmeye başladı.” dedi.

"İsrail askerleri sivilleri hedef aldı"

Gece saat 03.30 sıralarında paletli araçlar ve ağır zırhlıların seslerini duyduklarını aktaran Hammadi, “Büyük İHA’ların yanı sıra helikopterler ve topçu atışlarıyla bombardıman başladı.” diye konuştu.

Köyde herhangi bir silahlı grubun bulunmadığını vurgulayan Hammadi, İsrail askerlerinin sivilleri hedef aldığını söyledi.

“Biri gelip kardeşini veya oğlunu evinden almaya kalksa ne yaparsın?” diyen Hamadi, dört ay önce de aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 7 kişinin İsrail güçleri tarafından alıkonulduğunu ifade etti.

“Düğün arifesinde olan nişanlı genci öldürdüler"

Aynı uygulamaların tekrarlandığını belirten Hammadi, “Yine gelip insanları kaçırmak istediler. Düğün arifesinde olan genci, bu baskında öldürdürler. Bu olay ne İslam tarihinde ne de dünyanın herhangi bir ülkesinde görülmüştür.” ifadelerini kullandı.

Hammadi, saldırılar sırasında kendi evinin de tamamen yıkıldığını aktararak, “Amcamın oğlu, onun beş çocuğu, kızlarım ve eşim hepsi yaralandı. Şu an hastanede tedavi görüyorlar.” dedi.

Bölge halkının güvenlik, özgürlük ve istikrar talep ettiğini ifade eden Hammadi, “Biz halkımızla birlikteyiz, ülkemizle birlikteyiz. Suriye bizim vatanımız, toprağımız.” sözleriyle saldırılara tepki gösterdi.

"Ne çocuk dediler ne kadın"

Köy sakinlerinden Esad Kablan, bölgede herhangi bir askeri grubun olmadığını ancak buna rağmen İsrail saldırısına uğradıklarını vurguladı.

İsrail’in rastgele saldırılar düzenlediğini belirten Kablan, “Ne çocuk dediler ne kadın. Bu, acımasız bir bombardımandı. Evimizin önündeki ceviz ve zeytin ağaçları dahi yok oldu.” diye konuştu.

“Köyümüz bir anda savaş alanına döndü”

Diğer köy sakini Muhammed Haşim Zabli de, saldırının cuma gecesi sabaha karşı başladığını ifade ederek, İsrail güçlerinin zırhlı araçlar ve askerlerle köye girerek çok sayıda evi aradığını söyledi.

Zabli, baskın sırasında üç gencin evlerinden alınarak zorla götürüldüğünü kaydederek, “Herkes uykudaydı, kimsenin haberi yoktu. Sessizce geldiler ve gençleri alıp gittiler.” dedi.

Zorla alıkonmaların ardından köy halkından altı kişinin, sadece hafif silahlarla İsrail güçlerine karşı koymaya çalıştığını dile getiren Zabli, bunun üzerine İsrail güçlerinin saldırılarını ağırlaştırdığını belirtti.

Zabli, “Savaş uçakları, helikopterle, füzeler ve havanlarla köyü hedef aldılar. Köyümüz güvenli ve sakin bir yer bir anda savaş alanına döndü.” ifadelerini kullandı.

Saldırıları “zulüm ve baskı” olarak nitelendiren Zabli, şöyle devam etti:

“Biz savaş değil, barış isteyen bir halkız. Kimseye saldırmıyoruz; fakat biri bize saldırırsa, kadınlarımız ve çocuklarımız için canımızla kendimizi savunuruz.”

Suriye’nin güvenli ve huzurlu bir ülke haline gelmesini temenni eden Zabli, “Vatanımızın tüm insanlarıyla birlikte yeniden güven içinde yaşamasını Allah’tan diliyoruz.” dedi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Şam Kırsalı ilinin güneyinde Beyt Cin beldesinde düzenlediği bombardımanda ikisi çocuk, ikisi kadın toplam 13 kişi hayatını kaybetmiş, çıkan çatışmada da 3’ü ağır yaralı toplam 6 İsrailli asker yaralanmıştı.