Emine Erdoğan'dan Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Paneli'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gıda ve su israfının ulaştığı kritik boyutların ele alındığı ve çözüm yollarının arandığı Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Paneli'nin büyük bir uyanışın başlangıcı olmasını diledi.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek" temalı Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Paneli'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında "İstanbul ne mutlu ki artık Sıfır Atık'ın başkenti, insanlığın sürdürülebilir gelecek vizyonunun merkezidir." ifadesi kullanan Erdoğan, panelde uluslararası misafirlerle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Gıda ve su israfının ulaştığı kritik boyutların ele alındığı ve çözüm yollarının arandığı bu anlamlı panelin, büyük bir uyanışın başlangıcı olmasını diliyorum. Zira gıda ve su israfı meselesi, insanlık için artık bir beka meselesidir. Değişimi en önce evlerimizde, sofralarımızda ve alışkanlıklarımızda başlatmamız gerekiyor. İşte bu noktada Sıfır Atık hareketi, israfı azaltırken iyiliği çoğaltan, yaşamı sadeleştirirken ruhu zenginleştiren, atığı önlerken insanlığı kurtaran en güçlü formüldür. Dünyanın her yerinde, insanları harekete geçirecek ve değişimin aktörü haline getirecek nice ilham verici sıfır atık örneği var. Bizim tek yapmamız gereken, bu örneklerin sayısını çoğaltmak ve uluslararası iş birliklerini artırmaktır. Çünkü farklı ülke ve kültürlerin, insanlığın ortak geleceği için el ele vermesinden daha güçlü bir mesaj yoktur."

Panele fikirleri ile değer katan tüm katılımcılara teşekkür eden Erdoğan, organizasyonda emeği geçen herkesi kutladı.