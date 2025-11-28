BIST 10.937
Kocaeli açıklarında bir tankerde patlama yaşandı: 25 personel tahliye edildi

Denizcilik Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamaya göre Karadeniz'de KAIROS adlı tanker patladı. Öte yandan gemide bulunan 25 personelin tahliye edildiği belirtildi.

Karadeniz açıklarında bir patlama yaşandı. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı aldı.

PATLAMA YAŞANDIĞI BELİRTİLDİ 

İstanbul Boğazı girişine yakın bir mevkide, Karadeniz açıklarında seyretmekte olan petrol tankerinde patlama meydana geldi.   

Bölgeye ekipler sevk edildi.

MAYINA ÇARPTI İDDİASI

Reuter Haber Ajansı, geminin mayına çarptığını öne sürdü. Öte yandan 25 personelin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği'de yaşanan patlamaya ilişkin bir açıklama yayınladı. 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeli bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir.

Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve Ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdahaleler yapılmaktadır.

Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur.

25 PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, patlamanın ardından bakanlığa ait ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini ve 25 mürettebatın kurtarıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

KAIROS isimli ve içinde 25 kişi bulunan 274 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ait KEGM-9 ve KEGM-10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımız, KURTARMA-12 Römorkörümüz ve NENE HATUN Acil Müdahale

Gemimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup gemide bulunan 25 personel, KEGM-10 botumuzca denizden sağlıklı bir şekilde alınmıştır.

BİR TANKER DAHA İSABET ALDI

Karadeniz'de bir tankerin daha isabet aldığı duyuruldu. 

Denizcilik Genel Müdürlüğü, "VIRAT isimli tanker, Karadeniz’de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir." açıklamasını yaptı. 

