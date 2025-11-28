BIST 10.937
İsrail'in alçak hamlesi sonrası Türkiye'den sert açıklama!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail’in Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail’in Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

"BİR AN EVVEL SONA ERDİRİLMELİDİR"

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
 "Suriye halkının özgürlüğüne kavuştuğu 8 Aralık’ın yıl dönümüne yaklaşılırken ve uluslararası toplumun Suriye'nin istikrarı paydasında buluştuğu bu dönemde İsrail, Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik saldırılarıyla yıkıcı bir gündem izlediğini bir kez daha göstermiştir. İsrail, Suriye’den kendisine yönelen herhangi bir tehdit bulunmamasına rağmen giriştiği askeri hareketlilik ve operasyonlarla Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekte, sivil halka ve bölgenin istikrarına tehdit oluşturmaktadır. Suriye Hükümeti ve halkının ülkede güvenlik, refah ve toplumsal barışı tesis etme gayretlerine engel olma amacı taşıyan İsrail'in saldırıları bir an evvel sona erdirilmelidir. Bu hususta uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyelerine vazife düşmektedir" dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Şam kırsalı ili Katana bölgesine bağlı Beyt Cin köyüne düzenlediği baskında ikisi çocuk ikisi kadın olmak üzere 13 kişiyi öldürdüğü ve en az 24 kişiyi yaraladığı, çıkan çatışmada 3'ü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı bildirilmişti.

