Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu! En ucuz bilet...

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu. Bu kapsamda en ucuz bilet 2 bin 500 lira olurken en pahalısı 49 bin 350 lira olarak belirlendi.

1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkıyor.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakanın biletleri bugün itibarıyla yüksek divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelere satışa sunuldu.

EN UCUZU 2 BİN 500 LİRA, EN PAHALISI 49 BİN 350 LİRA 

Biletler yarın ise saat 11.00'de ise Fenerbahçe Kart sahiplerine satışa sunulacak.

Karşılaşmanın genel bilet satışı ise 30 Kasım Pazar günü saat 11.00 itibarıyla başlayacak.

En ucuz bilet 2 bin 500 lira olurken en pahalısı 49 bin 350 lira olarak belirlendi.

Futbolseverler biletleri passo.com.tr üzerinden satın alabilecek.

Derbinin bilet fiyatları şöyle:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 2.500 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 4.750 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 5.250 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 6.200 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 7.000 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 7.500 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt A-I Blok: 10.400 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt B-H Blok: 12.000 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok: 14.350 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt Adidas D-F Blok: 16.300 lira

VİP (Maraton Alt-Fenerium Alt Adidas E Blok): 49.350 lira

Misafir Tribünü: 2.500 lira

