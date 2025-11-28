Beşiktaş'ın Rafa Silva'ya 'getir git' dediği bonservis ücreti ortaya çıktı

Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi sürerken Başkan Serdal Adalı, oyuncunun menajerinin 3 milyon euro ödeyerek ayrılma talebini “komik” olarak nitelendirip son sözü Beşiktaş’ın söyleyeceğini açıklamıştı.

Abone ol

Beşiktaş'ta Rafa Silva depreminin yankıları devam ediyor. Bir anda siyah beyazlı formayı giymeyi bırakan Silva bir türlü ikna edilemedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva'nın durumunu açıklamak için düzenlediği basın toplantısında, "Rafa'nın menajerinden 3 milyon euroyu getireyim, bizi bırakın şeklinde komik bir talep geldi. Bir oyuncu Beşiktaş'tan ayrılacaksa şartları Beşiktaş belirler. Son sözü Beşiktaş söyler." ifadelerini kullanmıştı.

ADALI'NIN AÇIKLAMALARINA TERS BİR İDDİA YAZDILAR

Portekiz basınından Record'da yer alan haberde ise, Serdal Adalı'nın açıklamalarına oldukça ters düşecek bir iddia öne sürüldü.

Habere göre, Beşiktaş, Rafa Silva'yı serbest bırakmak için 5 milyon euro talep etti. Ancak Rafa Silva bedelsiz ayrılmak için kulübe baskı yapıyor.

15 MİLYON EURO İDDİASI

Rafa Silva'nın menajerlik şirketi de Adalı'nın açıklamalarına, "Beşiktaş, bonservissiz aldığı, 32 yaşında ve sözleşmesinin bitimine 1,5 yıl kalan bir oyuncu için 15 milyon euro talep ettiğini belirtmiştir." cevabını vermişti.

Bu açıklamaların ışığında Record'un Rafa Silva için istenen rakamın 5 milyon euro olduğunu iddia etmesi kafaları karıştırdı.

Haberde ayrıca, "Taraflar arasındaki bu görüş ayrılıklarına rağmen, kanat oyuncusuna artık daha fazla polemik yaratmaması tavsiye ediliyor. Şimdilik de buna uyacak gibi görünüyor." ifadeleri kullanıldı. Benfica'nın Rafa Silva transferi için pusuda beklediğinin de altı çizildi.