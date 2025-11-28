HSK’den kapsamlı yargı düzenlemesi

HSK’nin 2025 Mazeret Kararnamesi kapsamında yayımlanan ve ilk kez atama ile yetki düzenlemelerini tek metinde birleştiren kararnameyle adli ve idari yargıda geniş çaplı değişikliklere gidildi. Toplam 621 hâkim ve savcıyla birlikte 219 idari yargı hâkimi atanırken, kritik başsavcı değişiklikleri yapıldı, yeni mahkemeler faaliyete geçirildi ve bölünmüş mahkeme uygulaması tamamen kaldırıldı.

Abone ol

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, 2025 Mazeret Kararnamesi ile yargı teşkilatında son yılların en kapsamlı düzenlemelerinden birine imza atarak HSK tarihinde ilk kez Atama Kararnamesi ile Yetki Kararnamesi, tek bir metinde birleştirilerek yayımlandı. Kararname, hem adli hem de idari yargıda büyük çaplı bir değişiklikler yapıldı.

KRİTİK BAŞSAVCI ATAMALARI

HSK, adli yargıda toplam 621 hâkim ve savcının atamasını gerçekleştirdi. Kararname kapsamında üç önemli başsavcılık pozisyonunda değişikliğe gidildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Erdal Kuruçay ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Kararname ile bin 840 müstemir yetki düzenlemesi yapıldı. Bölge adliye mahkemelerine 115 üye hâkim atanarak, 12 Ceza + 5 Hukuk olmak üzere 17 yeni daire faaliyete geçirildi.

Bu adımla istinaf yargısının karar üretme kapasitesi güçlendirildi.

Ayrıca Beyşehir, Erbaa, Kahta ve Merzifon Ağır Ceza Mahkemeleri hizmete açıldı.

BÖLÜNMÜŞ MAHKEME YARGISI SONA ERDİ

HSK, uzun süredir tartışılan “bölünmüş mahkeme” uygulamasına tamamen son verdi. 319 mahkeme müstakil hâle getirildi. 85 yeni mahkeme kuruldu.

İDARİ YARGIDA 219 ATAMA

Kararnamenin idari yargı ayağında da önemli düzenlemeler yer aldı. Toplam 219 hâkim idari yargıya atandı. İlk kez Diyarbakır, Kayseri ve Antalya Bölge İdare Mahkemeleri tam kapasite faaliyete geçirildi. Ayrıca Bingöl, Amasya, Hakkâri ve Şırnak’ta yeni İdare ve Vergi Mahkemeleri hizmete açıldı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri kapsamında 621 hakim ve cumhuriyet savcısının atamasını gerçekleştirdiklerini ve 1840 müstemir yetki düzenlemesi yaptıklarını bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak "Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri"ni yayımladıklarını belirtti.

"Mazeret Kararnamesiyle, 621 hakim ve cumhuriyet savcısının atamasını gerçekleştirdik. 1840 müstemir yetki düzenlemesi yaptık." açıklamasında bulunan Tunç, bölge adliye mahkemelerinde ise 115 üye hakim atamasını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bakan Tunç, 12 ceza dairesi ve 5 hukuk dairesi olmak üzere toplamda 17 yeni daire faaliyete geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Böylece istinaf yargısının kapasitesini önemli ölçüde artırdık. Beyşehir, Erbaa, Kahta ve Merzifon Ağır Ceza Mahkemelerinin 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren faaliyete geçirilmesine karar verdik. Bölünmüş mahkeme uygulamasına son vererek 319 mahkemeyi müstakil hale getirdik ve yeni kurduğumuz 85 yeni mahkemeyle birlikte 404 mahkemeyi faaliyete geçirdik. İdari yargıda, 219 hakim atamasını gerçekleştirdik. Diyarbakır, Kayseri ve Antalya Bölge İdare Mahkemelerini faaliyete geçirdik. Bingöl, Amasya, Hakkari ve Şırnak'ta yeni İdare ve Vergi Mahkemelerini faaliyete geçirdik."

Kararnamelerinin hayırlı olmasını temenni eden Tunç, "Hukukun üstünlüğünden hiçbir zaman ayrılmadan tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak görevlerini ifa eden hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.